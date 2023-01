Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, lors d'une réunion de la BCE.

Les pays européens continuent à voir leur dette augmenter et la dette ne devrait faire qu'augmenter en 2023 au risque de la faire exploser.

Jean-Paul Betbeze est président de Betbeze Conseil SAS. Il a également été Chef économiste et directeur des études économiques de Crédit Agricole SA jusqu'en 2012.

La croissance européenne restera faible en 2023 et les investissements ne pourront pas diminuer : investissement pour lutter contre le réchauffement climatique d'une part, investissements en matériels militaires avec la guerre en Ukraine d'autre part.

L'Italie et la France sont les mauvais élèves de l'Europe et les politiques d'austérité ne sont pas acceptées et seront particulièrement observées.

Enfin, la Hongrie pourrait mettre le feu au poudre avec des problèmes d'inflation et de dette peu maîtrisés dans un système relativement peu démocratique ne lui permettant pas de recevoir des aides pourtant bien nécessaires.

Seule l'Union Européenne peut nous sauver d'une explosion des dettes !