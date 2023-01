Ramzan Kadyrov lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine.

Pour la Tchétchénie, l'année écoulée a bouleversé le statu quo du régime de Kadyrov, refondant radicalement les relations entre les élites gouvernantes, l'opposition tchétchène et le grand public tchétchène. L'année 2022 a commencé par une campagne agressive de répression contre les proches des dissidents. Puis en février, Kadyrov a préparé et aidé à lancer l'invasion de l'Ukraine. Il est difficile d'exagérer l'impact financier, politique et social que la guerre a eu sur le Caucase du Nord en général et sur la Tchétchénie en particulier, mettant à rude épreuve les relations entre l'État et la société. Sans surprise, la guerre a dominé l'agenda politique de 2022, servant également de facteur central d'opposition et de tendances sociétales.

Kadyrov a cherché à sécuriser sa position, manœuvrant pour un statut dans de multiples arènes politiques et réprimant chez lui. L'opposition tchétchène, quant à elle, a été revigorée, voyant l'invasion de la Russie comme une fenêtre d'opportunité pour relancer leur lutte pour l'indépendance avec une ferveur renouvelée. Une énergie nouvelle se trouve dans tout le réseau international de l'opposition. Chez nous aussi, la société est généralement devenue plus disposée à affronter le régime de Kadyrov, à petite et à grande échelle. Dans l'ensemble, ces dynamiques montrent un changement du statu quo dans le paysage global de la politique tchétchène. En 2023, Ramzan Kadyrov devra rester sur ses gardes.

Manœuvres de Kadyrov

Le gouverneur tchétchène a profité de la perturbation du système politique russe en temps de guerre pour adopter une stratégie à plusieurs volets et à plusieurs niveaux pour apparemment consolider sa position et obtenir des pots-de-vin du Kremlin en échange de son soutien à la guerre. Il s'est engagé aux niveaux local, régional et fédéral.

Chez lui en Tchétchénie, Kadyrov s'est déplacé pour assurer l'avenir de son régime dynastique souhaité. Le roulement générationnel au sein du gouvernement s'est poursuivi. Les filles de Kadyrov, qui sont actuellement ses seuls enfants au pouvoir, acquièrent lentement plus de responsabilités. La ministre de la Culture Aishat Kadyrova, l'aînée de Ramzan, a conduit une délégation de responsables tchétchènes lors d'une tournée en Ukraine occupée en octobre, escortée par ses trois frères aînés déguisés en enfants-soldats. Aishat représentait en outre le Fonds Akhmat Kadyrov lors de ce voyage, indiquant un rôle plus important pour elle au sein de la première institution financière du régime. Pendant ce temps, l'aîné des fils de Ramzan développe ses profils. L'événement le plus significatif a été leur « participation » aux combats en Ukraine aux côtés du bataillon « West-Akhmat », l'une des nouvelles unités tchétchènes du ministère de la Défense. De plus, le fils aîné, Akhmat, dirige désormais toutes les organisations de jeunesse en Tchétchénie, tandis que le deuxième aîné, Ali, se construit une réputation superficielle de combattant. Ce groupe de développements doit préparer le fils aîné à entrer au service du gouvernement, en construisant simultanément une image hypothétique des fils de Ramzan comme les grands combattants que les hommes tchétchènes sont idéalisés.

De concert avec ce changement générationnel, le régime a institué un niveau de répression plus élevé. La répression des proches des dissidents en janvier a donné le ton de l'année. Selon les données recueillies par le mouvement d'opposition « 1ADAT », les enlèvements ont rebondi cette année, en grande partie grâce à la campagne de mai visant à reconstituer de force les rangs « volontaires » du groupe spetsnaz « Akhmat » en Ukraine et à la mobilisation secrète de septembre. Le chiffre total signalé se terminera probablement à environ 1 000 personnes enlevées cette année. Pour clôturer l'année, les services de sécurité de Grozny ont mené des raids à Urus-Martan, la troisième plus grande ville de la république. Cette répression était une vengeance contre les résidents locaux pour avoir ri de deux kadyrovtsy qui se sont bagarrés le 10 décembre. Un contingent de 500 siloviki a rassemblé des hommes, dont un âgé d'à peine quinze ans, pour être déployés en Ukraine - le sort de ces hommes reste à confirmer.

Au niveau régional, Kadyrov était largement absent au cours du premier semestre de l'année, donnant plutôt la priorité à la politique fédérale. Kadyrov a cependant pu enfin résoudre une partie d'une énigme pour la politique fédérale du Caucase du Nord: la fraternité Batalkhadzhintsy d'Ingouchie. L'Ingouchie a été tirée dans les deux sens entre Moscou et Grozny, aucune des deux parties n'étant en mesure de coopter efficacement l'élite socio-politique de l'Ingouchie. Les raids contre les Batalkhadzhintsy les ont forcés à chercher refuge et patronage auprès de Kadyrov en Tchétchénie. Le prix de cette protection des autorités ingouches était de former une unité de volontaires pour combattre au sein du groupe « Akhmat » de Kadyrov en Ukraine. Cette cooptation signifie que, bien que le dirigeant tchétchène ait réussi à atteindre un objectif de politique régionale de longue date, il est incapable d'exercer cette influence nouvellement acquise dans la politique ingouche. Outre cette victoire à la Pyrrhus, Kadyrov a globalement maintenu sa négligence des dynamiques régionales.

L'engagement de Kadyrov au niveau fédéral est évident depuis son engagement précoce et indéfectible envers les plans d'invasion de Poutine. Le plus grand stratagème a été de repositionner son régime et ses forces à l'intérieur de la hiérarchie fédérale, à la fois en ce qui concerne la réaffirmation identitaire et l'acceptation de ses fonctionnaires à Moscou. Kadyrov a mis un accent particulier sur le fait que les Tchétchènes sont membres de l'État russe «multiconfessionnel et multinational», que ses troupes sont «l'avant-garde des protecteurs» de la patrie «du Kamtchatka à Moscou». Kadyrov a également entamé une dispute avec Dmitry Peskov sur qui devrait être qualifié de «patriote» de la Russie, de manière flagrante parce que le porte-parole présidentiel n'a pas commenté la promotion de Kadyrov au grade de lieutenant général. Ce conflit verbal avec Peskov, qui fait partie d'une querelle plus longue entre les deux, n'a pas affecté les progrès de Kadyrov pour gagner un statut parmi d'autres fonctionnaires fédéraux. Tout au long de la guerre, Kadyrov a régulièrement reçu des visites de responsables de Moscou, avec peu de voyages dans la capitale. La Douma a également reconnu les contributions des kadyrovtsy en Ukraine, un fait qui a été largement diffusé dans les médias alignés sur Kadyrov. L'attention fédérale positive n'est pas tout ce que le gouverneur tchétchène a réalisé. Ancien conseiller à la sécurité de Kadyrov et l'un de ses principaux commandants en Ukraine, Daniil Martynov a été promu directeur adjoint du ministère des Situations d'urgence. Cette nomination étend l'influence de Kadyrov dans l'administration fédérale et lui fournit un agent supplémentaire qui peut opérer dans tout le pays. Le développement le plus remarquable a peut-être été le partenariat de Kadyrov avec Evgeny Prigozhin, le chef de l'autre grande force de sécurité informelle (Wagner Group) combattant en Ukraine. Les deux hommes sont apparus comme de fervents détracteurs des échecs du ministère de la Défense en fin d'année. Cependant, leur alliance semble être une circonstance, plutôt que la création d'une faction.

De plus, à la frontière littérale de la politique fédérale, Kadyrov a tenté de se lancer dans une stratégie ambitieuse pour s'affirmer dans l'est de l'Ukraine. Dès avril, après la prise de l'usine métallurgique d'Azovstal, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Kadyrov négociait pour le contrôle de Marioupol occupé. De plus, Denis Pushilin, chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, a déclaré qu'il s'appuierait sur l'expérience de Kadyrov pour reconstruire la Tchétchénie lors de la reconstruction de sa propre région. Plus récemment, la reconduction de l'ancien chef du Conseil de sécurité tchétchène Apti Alaudinov au poste de commandant adjoint de la deuxième armée de la République populaire autoproclamée de Louhansk a en fait conduit à l'intégration apparente de ces forces avec le groupe Akhmat spetsnaz.

À tous les niveaux de gouvernance, Kadyrov a agi pour protéger son régime des problèmes futurs, principalement à la maison et au niveau fédéral alors que ses enfants font la transition vers l'administration. La plus grande activité entourant ses enfants suggère que ses motivations se sont étendues au-delà de l'acquisition de pouvoir et de richesse personnels.

L'opposition se mobilise

L'invasion de février a dynamisé les personnalités de l'opposition tchétchène à un niveau d'activité et de coopération qui avait été absent pendant un temps significatif. Galvanisés, les Tchétchènes indépendantistes ont principalement opéré sur des pistes politiques et militaires.

Politiquement, l'opposition s'est engagée à recueillir un soutien pour sa cause indépendantiste à la fois en interne et à l'international. Ils ont remporté des victoires importantes : la Verkhovna Rada a reconnu la République tchétchène d'Itchkérie comme occupée et les première et deuxième guerres tchétchènes comme des génocides et le président Zelensky a fourni ce qui a été interprété comme son approbation tacite pour que le ministère des Affaires étrangères reconnaisse le statut d'État d'Ichkérie. Cependant, leurs défis fondamentaux demeurent, reflétant essentiellement ceux qui ont émergé dans les années 1990. La factionnalisation reste élevée, les héritiers autoproclamés des institutions gouvernementales d'Ichkeria se disputant les autres. Akhmed Zakaev est le Premier ministre du Cabinet des ministres en exil et Zhalaudin Saralyapov dirige le Parlement ichkérien basé à Strasbourg ; aucune des deux institutions ne possède de légitimité. Zakaev, en tant que leader le plus expérimenté au niveau international et le plus vocal, s'engage le plus auprès des acteurs gouvernementaux européens. Cependant, de nombreux militants de la diaspora tchétchène se méfient de Zakaev pour diverses raisons, notamment l'oisiveté accusée, le fait qu'il revendique un crédit indu pour leur travail, l'ouverture de poursuites pénales (soi-disant en vertu de la loi itchkérienne) contre eux, et même des tentatives présumées de les faire expulser vers Russie. La popularité individuelle de Saralyapov est difficile à évaluer, car son parlement semble principalement servir de forum aux factions anti-Zakaev. Il reste également un schisme théocratique entre ceux qui souhaitent une démocratie constitutionnelle et ceux qui appellent à la mise en œuvre de la charia dans un futur État tchétchène - cette scission suit un peu la division pro-/anti-Zakaev. Aucun progrès réel n'a été réalisé pour combler l'une ou l'autre de ces fractures.

L'un des principaux commandants des Forces armées itchkériennes (IAF) récemment reconstituées, Zumso Amaev, a décrit l'Ukraine comme un lieu de rassemblement pour les Tchétchènes qui soutiennent l'indépendance. C'est une description appropriée; le nombre de combattants et d'unités tchétchènes a considérablement augmenté, en particulier au cours de l'année écoulée, depuis leur présence initiale en Ukraine en 2014. Les bataillons originaux nommés d'après les légendes de la résistance Dzhokhar Dudaev et Sheikh Mansur auraient été rejoints par le bataillon séparé à vocation spéciale de l'IAF. (OBON), le bataillon Khamzat Gelaev et le bataillon d'assaut «Bezumnaya Staya». Les deux dernières unités sont restées principalement à l'abri de l'examen public. Malgré les tensions entre factions politiques, les différentes unités se sont parfois entraînées conjointement. L'IAF possède également désormais un nouveau commandant en chef adjoint : Rustam Azhiev, alias Abdul-Hakim Shishani. Azhiev a d'abord servi dans les forces armées ichkériennes d'origine avant de rejoindre Imarat Kavkaz, puis a dirigé le jamaat Ajnad al-Kavkaz en Syrie, avant de se retirer en Turquie. Le fait sous-rapporté le plus important sur le plan militaire est que ceux qui rejoignent les rangs ichkeriens doivent être blanchis par les services de sécurité ukrainiens. Étant donné que toutes les recrues potentielles ne sont pas éliminées, les Tchétchènes combattant en Ukraine ne représentent qu'un échantillon partiel de ceux qui constitueraient finalement la force en quête d'indépendance.

L'élite politique de l'opposition tchétchène reste fragmentée, mais l'élite militaire a réussi à se consolider. Bien que ces différents résultats puissent être attribués au fait que les militaires ont un objectif fondamental commun – vaincre la Russie et libérer la Tchétchénie – ils restent très éloignés de cet objectif. Il ne reste aucun moyen viable pour les soldats ukrainiens de retourner leur guerre en Tchétchénie.

La société réévalue

Le coût de l'expression publique critique en Tchétchénie est élevé. Après une longue année sous une répression croissante et la pression socio-économique accrue liée à l'effort de guerre, les habitants de la république ont apparemment atteint un point de rupture. Trois actes de résistance, plus ou moins importants, se produisirent dans les derniers mois de l'année.

Le moindre acte de résistance, mais non le moindre, était involontaire. À la mi-décembre, les kadyrovtsy de Grozny ont mené des raids à grande échelle à Urus-Martan. La raison comprise de la répression - très différente du récit officiel - est que les résidents locaux ont regardé un conflit entre deux kadyrovtsy comme un divertissement. Plus de vingt hommes qui ont filmé la bagarre, dont un adolescent de quinze ans, ont été arrêtés et auraient été envoyés en Ukraine ; leur sort reste inconnu. La raison de la réaction sévère du régime de Kadyrov est double. Premièrement, les faiblesses au sein des rangs des kadyrovtsy n'existent pas dans les récits officiels et, à ce titre, les kadyrovtsy en conflit ne peuvent être publiquement réprimandés. En conséquence, la punition tombe sur les témoins. Deuxièmement, le kadyrovtsy ne doit pas être considéré comme un divertissement, comme une blague. Ce sentiment du régime s'est probablement accru depuis que les forces d'occupation de Kadyrov en Ukraine ont été surnommées «guerriers Tik-Tok». Cela augmente le risque pour les résidents tchétchènes qui sont témoins de tels conflits.

Un autre petit acte impliquait la violence. Movsar Zakriev, 19 ans, a mené une attaque de loup solitaire contre un policier de la circulation fin novembre, entraînant la mort de Zakriev, sa cible et un passant, ainsi que l'arrestation de parents et de connaissances de Zakriev. Zakriev était motivé par la religion pour perpétrer l'attaque, bien qu'il ne soit affilié à aucune organisation terroriste. Cet incident démontre qu'au moins une partie de la jeunesse tchétchène est prête à combattre les kadyrovtsy et à mourir pour leur cause. Dans ce cas, la motivation religieuse soutient également l'argument selon lequel les actions répressives des services de sécurité contribuent à la radicalisation dans la région.

Le plus grand acte de résistance a été la manifestation anti-mobilisation de Grozny fin septembre. Un groupe - dont le nombre exact est inconnu - de mères s'est rassemblé sur la place principale au cœur de Grozny, appelant Kadyrov à ne pas envoyer leurs fils en Ukraine et à mettre fin à la mobilisation. Cette réunion a eu de graves conséquences pour les femmes et leurs familles, leurs fils étant déployés de force au front. Une autre femme a chanté l'hymne national de la Tchétchénie indépendante dans un marché voisin après la manifestation, pour laquelle ses proches ont été contraints de présenter des excuses publiques. Ces événements sont les meilleurs indicateurs de la façon dont les habitants entretiennent des sentiments pro-indépendance et de la façon dont les circonstances en Tchétchénie se sont dégradées à un point tel que les habitants ont maintenant décidé que la protestation publique en valait la peine.

Là, bien sûr, il y a eu des rumeurs d'autres manifestations importantes de résistance, y compris des habitants de Sernovodskoe qui auraient arboré le drapeau ichkérien indépendant en mai et de multiples formations signalées de groupes de résistance armés. Contrairement à d'autres cas, aucune preuve concrète à l'appui n'est apparue pour confirmer qu'ils devraient être considérés comme autre chose que des munitions dans une guerre de l'information.

L'année à venir, 2023

Sur la base de ces tendances et d'historiques comportementaux plus larges, il est possible d'identifier certaines des dynamiques à surveiller au cours de l'année à venir.

Le changement générationnel au sein de l'administration Kadyrov se poursuivra inévitablement. Cela impliquera de développer davantage les profils des fils aînés de Ramzan et d'attribuer plus de responsabilités à ses filles. Conformément à cette tendance et à la dynamique sociétale, la répression ne fera qu'augmenter - les rapports d'enlèvements, de raids et de tortures graves au cours des premiers jours de 2023 le confirment déjà provisoirement. En ce qui concerne l'effort de guerre, Kadyrov continuera probablement à maximiser son investissement, mais commencera à couvrir son pari alors que l'invasion continue d'échouer.

L'élite politique de l'opposition tchétchène exercera une pression accrue sur les gouvernements qui ont reconnu la Russie comme un État terroriste pour qu'ils reconnaissent en outre la Tchétchénie comme occupée. Le contingent de combattants tchétchènes en Ukraine augmentera également sans aucun doute. Les tentatives de concilier le schisme oppositionnel sont douteuses.

Pour la population tchétchène, il est très difficile de prédire l'année à venir. Selon toute vraisemblance, les dynamiques sociétales continueront sur leur trajectoire erratique actuelle, dans laquelle la stabilité sous une répression sévère est périodiquement marquée par des actes de résistance. Tout acte de résistance est imprévisible parce qu'il est lié à des facteurs inconnaissables, comme la radicalisation individuelle ; tout ce que l'on peut dire, c'est que les conditions sous-jacentes potentielles à de tels actes sont présentes et le resteront.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI