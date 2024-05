1968, le retour ? Ces leçons du grand philosophe conservateur britannique Roger Scruton pour notre temps

Il y a trois ans, après avoir terminé ma première bourse de visite à Budapest, l'universitaire américain Peter Boghossian m'a posé une question. Boghossian était devenu célèbre pour son activisme anti-woke. Bien qu’ardent gauchiste et athée, le philosophe méprisait l’absurdité du wokisme et son étouffement antilibéral de la liberté d’expression, en particulier sur les campus. Il a déclaré qu'il avait été invité au MCC à Budapest pour une bourse de visite et qu'il était curieux, mais craignait que le MCC ne soit trop à droite et ne réduise sa liberté d'expression.

Au contraire, je lui ai dit. Vous serez bien plus libres de dire ce que vous pensez au MCC, ici dans la Hongrie d’Orbán, que dans votre propre université, la Portland State University, extrêmement woke, dans l’Oregon. Venez voir par vous-même, dis-je. Peter a ensuite démissionné de l’État de Portland sous la pression, le dénonçant comme une « usine de justice sociale ».

L'année suivante, à mon retour à Budapest, j'ai rencontré Peter en personne. Il était alors au MCC depuis un mois et m'a dit qu'il adorait ça. Cela faisait de nombreuses années qu'il ne s'était pas senti aussi libre de dire ce qu'il pensait réellement sur le campus. Même si son séjour à Budapest n’a pas fait de Boghossian un conservateur, il l’a éclairé sur la manière dont fonctionne la propagande anti-hongroise en Amérique.

J'ai pensé à Peter cette semaine lorsque la nouvelle est tombée sur ce qu'Antifa et les militants étudiants ont fait récemment dans l'État de Portland. Les manifestants ont forcé le campus à fermer pendant un certain temps. Des extrémistes pro-Hamas ont occupé la bibliothèque du campus et l'ont entièrement saccagée, tout cela au nom de la « libération de la Palestine ».

La présidente de l'université, Ann Cudd, a accepté timidement les demandes des manifestants, en ne leur proposant aucune expulsion, aucune suspension et la promesse de ne pas porter plainte au pénal pour leur vandalisme et leur intrusion. Elle a également proposé de continuer à financer des programmes « antiracistes » et d'ajouter les études palestiniennes aux cours obligatoires de l'université. Mais cela ne suffit pas aux militants. Au moment d’écrire ces lignes, ils sont toujours enfermés dans la bibliothèque qu’ils ont détruite.

Boghossian a tweeté mercredi à l'université :

Vous étiez prévenu. Non seulement vous n’avez pas écouté, mais vous avez redoublé d’efforts. Par conséquent, les voyous que vous avez contribué à créer dévorent ce que vous avez construit.

Il y a une certaine satisfaction à voir la destruction physique de la civilisation – quoi de plus symbolique qu’une bibliothèque ? - par ces mêmes barbares qui ont été choyés et cultivés pendant si longtemps par des autorités progressistes comme Ann Cudd. Certains stratèges de droite ont averti les dirigeants conservateurs de ne pas se précipiter pour venir en aide aux dirigeants libéraux assiégés sur les campus. L’idée est la suivante : laissez-les récolter la récolte chaotique de ce qu’ils ont semé pendant si longtemps.

Après tout, ces mêmes professeurs et académiciens progressistes détruisent depuis des décennies la civilisation occidentale par ce qu’ils enseignent dans les salles de classe. Il semble juste qu’ils soient obligés d’endurer des manifestations physiques concrètes de ce qu’ils ont fait de manière abstraite, dans leurs cours. De plus, à la suite de l’été de George Floyd en 2020, la ville de Portland a réduit ses forces de police, cédant aux demandes anti-flics de gauche. Aujourd’hui, on doute qu’il reste suffisamment d’officiers pour s’occuper des radicaux qui ont pris le campus en otage.

Certains baby-boomers au pouvoir ne peuvent se débarrasser de leur nostalgie compulsive. Le chroniqueur du New York Times Serge Schmemann, étudiant à Columbia en 1968, a étudié le chaos récent dans son Alma Mater, envahie par des étudiants et des agitateurs affirmant leur loyauté envers le Hamas, qui a massacré plus de 1 000 Juifs innocents le 7 octobre, et gazouillait sans réfléchir dans le Times qu'il « est réconforté de voir que les étudiants seront toujours en colère contre l'injustice et la souffrance et essaieront de faire quelque chose à ce sujet ».

Schmemann s'est également inquiété du fait que les Républicains pourraient tirer profit de l'exploitation de la colère suscitée par les manifestations. Bon sang, tu crois ? Cette saison de protestation de la gauche radicale va presque certainement transformer les libéraux désillusionnés en conservateurs et contraindre des conservateurs auparavant impassibles à s’engager plus pleinement dans la bataille pour notre civilisation. Des amis juifs me disent que l’adhésion ouverte à la haine des Juifs de la part de la gauche américaine a brisé les illusions de nombreux libéraux juifs et les a contraints à faire face à l’inimaginable : que la droite avait raison. Il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais voir des images à la télévision de campements pro-Hamas, dont certains arborent des drapeaux communistes, est presque certain de radicaliser les Américains ordinaires.

Il est certain que les médias américains seront les derniers à le remarquer. Il y aura une élection présidentielle cet automne et Donald Trump sera sur le bulletin de vote. Les médias feront tout leur possible pour ignorer ou réprimer la réaction de droite, ou la qualifier d’illégitime. Mais ils ne pourront pas effacer les images devenues virales – des images qu’on n’a pas vues en Amérique depuis les troubles sur les campus de la fin des années 1960 et du début des années 1970.

Cette époque a donné naissance à l’un des plus grands penseurs contemporains de droite : Sir Roger Scruton, qui a raconté comment son témoignage à Paris lors des émeutes étudiantes de 1968 a fait de lui un conservateur de toujours. Dans un essai de 2003 dans New Criterion , Scruton a rappelé ces événements tumultueux. Il a affronté un ami français qui faisait partie des manifestants lanceurs de briques manifestant contre « le vieux fasciste », le général de Gaulle, libérateur de la France de l'occupation nazie.

Que proposez-vous, lui ai-je demandé, à la place de cette « bourgeoisie » que vous méprisez tant et à qui vous devez la liberté et la prospérité qui vous permettent de jouer sur vos barricades-jouets ? Quelle vision de la France et de sa culture vous séduit ? Et êtes-vous prêt à mourir pour vos convictions, ou simplement à mettre les autres en danger afin de les afficher ? J'étais odieusement pompeux : mais pour la première fois de ma vie, j'avais ressenti une montée de colère politique, me retrouvant de l'autre côté des barricades par rapport à tous les gens que je connaissais.

Il répondit par un livre : Les mots et les Choses de Foucault, la bible des soixante-huitards, le texte qui semblait justifier toute forme de transgression, en montrant que l'obéissance n'est qu'une défaite. C’est un livre astucieux, composé avec un mensonge satanique, s’appropriant sélectivement les faits afin de montrer que la culture et la connaissance ne sont rien d’autre que les « discours » du pouvoir. Le livre n’est pas un ouvrage de philosophie mais un exercice de rhétorique. Son objectif est la subversion, non la vérité, et il prend soin d’affirmer – par le vieux tour de passe-passe nominaliste qui a sûrement été inventé par le Père du mensonge – que la « vérité » nécessite des virgules, qu’elle change d’époque en époque et qu’elle est invariable. Elle est liée à la forme de conscience, l’« épistémè », imposée par la classe qui profite de sa propagation. L’esprit révolutionnaire, qui cherche dans le monde des choses à haïr, a trouvé en Foucault une nouvelle formule littéraire. Cherchez le pouvoir partout, dit-il à ses lecteurs, et vous le trouverez. Là où il y a le pouvoir, il y a l’oppression. Et là où il y a oppression, il y a le droit de détruire. Dans la rue, sous ma fenêtre, se trouvait la traduction de ce message en actes.

Au cours des décennies qui ont suivi, les disciples de Foucault ont défilé dans les institutions de la vie universitaire américaine. Sur les campus, regorgeant de radicaux antisémites, et dans les bibliothèques occupées d’anciennes grandes universités, se trouve la traduction de ce message en actes.

Le traumatisme de 1968 a plongé le jeune Scruton profondément dans la tradition philosophique conservatrice, qui était déjà alors taboue parmi les universitaires britanniques. Il s'est largement inspiré de ce qu'Edmund Burke a enseigné sur la politique et la société, leçons que Burke a discernées en observant la Révolution française. Il a absorbé la critique de Burke de l'idéalisme révolutionnaire, sa défense de la tradition et de l'autorité et son attaque dévastatrice contre la théorie du contrat social de Rousseau. En Burke, le jeune Scruton a trouvé une articulation concrète des leçons politiques qu’il avait perçues dans les rues de Paris en 1968, mais il lui manquait la base conceptuelle pour comprendre.

Plus tard, il s’est rendu dans le bloc communiste de l’Est pour se lier d’amitié et aider des dissidents anticommunistes, et a pu constater par lui-même la tristesse totalitaire à laquelle conduisaient les idéaux utopiques célébrés dans les rues de Paris. Scruton est devenu conservateur et a ainsi détruit sa carrière universitaire. L’establishment britannique de gauche le méprisait. Mais aujourd'hui encore, la mémoire de Scruton est chérie avec amour et honneur par les Européens centraux qui se souviennent qu'il a eu la vision et le courage de se tenir à leurs côtés alors que tant d'universitaires occidentaux ne l'ont pas fait.

Au moment de sa mort en 2020, Scruton a laissé un héritage philosophique dont les penseurs conservateurs s’inspireront pour les décennies à venir. C’est là aussi un fruit – un fruit vivifiant – des graines empoisonnées semées par les radicaux de la génération soixante-huitard . Dans cet essai de 2003, Scruton disait qu’il en était venu à comprendre le conservatisme « non seulement comme un credo politique, mais comme une vision durable de la société humaine, une vision dont la vérité serait toujours difficile à percevoir, encore plus difficile à communiquer et encore sur laquelle il serait encore plus plus difficile d'agir ».

Il a ensuite estimé qu'apporter la sagesse de Burke au monde de la politique moderne était « peut-être la plus grande tâche à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui ». Deux décennies plus tard, c’est toujours le cas. C’est une tâche rendue plus difficile par le fait que les penseurs plus âgés de droite sont trop étroitement liés à la réaction de Reagan-Thatcher aux années 60 pour ne pas percevoir la manière dont le monde a changé depuis lors, exigeant des réponses différentes.

Nous pouvons espérer que quelque part – peut-être sur un campus tourmenté par des radicaux haineux et abandonnés par des administrateurs sans courage, ou peut-être dans un café quelque part au loin, regardant tout cela se dérouler sur Internet – un autre, sans doute très différent, Roger Scruton regarde, apprenant et se préparant à être un prophète de son temps.

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative