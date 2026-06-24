ATLANTI-CULTURE
24 juin 2026
"1776 - L'année américaine" : le chemin vers l'indépendance étudié au microscope
De : Bertrand Van Ruymbeke Tallandier/ Ministère des armées Parution en mars 2026 616 pages 24,9 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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