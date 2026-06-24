POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"1776 - L'année américaine" : le chemin vers l'indépendance étudié au microscope
See image caption

ATLANTI-CULTURE

24 juin 2026

"1776 - L'année américaine" : le chemin vers l'indépendance étudié au microscope

De : Bertrand Van Ruymbeke Tallandier/ Ministère des armées Parution en mars 2026 616 pages 24,9 €

Photo of Bertrand Devevey pour Culture-Tops
Bertrand Devevey pour Culture-Tops Go to Bertrand Devevey pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Amérique , independance , Etats-Unis , histoire , Bertrand Van Ruymbeke , 1776

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey pour Culture-Tops image
Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

Populaires

1À tous ceux qui disent autour de moi que la France est foutue, que le Royaume-Uni est foutu…
2Transition énergétique et canicule : l’immense échec de la politique française depuis le Grenelle de l’Environnement
3Crash en vue ? Canicule + production massive de renouvelables = sérieux problème pour nos réseaux électriques
4Climatisation du futur : les secrets du modèle singapourien pour rafraîchir nos villes
5Présidentielle 2027 : l’élection qui se jouera en… décembre 2026 ?
6Sanchez connection : derrière la chute de l’épouse du premier ministre espagnol, l’incroyable corruption de la galaxie socialiste ibérique
7Le Brexit, échec pour le Royaume-Uni ? Et si le diagnostic faisait lui-même partie du problème…