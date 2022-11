11 novembre : voulez-vous savoir pourquoi Aymeric Caron et Danièle Obono ne chantent pas la Marseillaise ?

Ils ont assisté tous deux aux cérémonies marquant la fin de la Première guerre mondiale. Ils avaient bien sûr ceint leur écharpe tricolore. Car ils sont députés. Députés de la République, vraiment ?

Pendant que les autres chantaient la Marseillaise, ils sont restés muets. Pourquoi ? Nous pensons avoir trouvé les réponses !

Pour Aymeric Caron, c'est très simple. Dans la Marseillaise, il est question de sang. « Un sang impur »... Aymeric Caron, en bon végétarien, n'aime pas le sang. Et après de longues et fastidieuses recherches, il a certainement découvert que les sans-culottes faisaient du mal aux mouches, aux moustiques et aux cancrelats.

Concernant Danièle Obono, c'est un peu plus compliqué. L'hymne national qu'elle aime et qu'elle respecte, c'est celui du Gabon. Connaissant mal ce pays, nous ignorons la mélodie et les paroles de cet hymne. Nous vous laissons le soin de chercher.

La Marseillaise qu'ils boycottent a été pendant des siècles chantée par des hommes et des femmes qui sont morts pour la France. Mais qu'est-ce que la France pour Aymeric Caron et Danièle Obono ?

Mes chers collègues #nupes@CaronAymericoff et Daniele Obono peuvent-ils m’expliquer la raison pour laquelle ils refusent systématiquement de chanter La Marseillaise, notre hymne national, lors de nos commémorations et de nos hommages à nos disparus, morts pour la France ? pic.twitter.com/x1gaJ88iDG — Caroline Yadan (@CarolineYADAN) November 11, 2022

