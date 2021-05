"Pandémies Des origines à la Covid-19" de Patrick Berche et Stanis Perez : paradoxe, ce livre, construit autour de milliers de morts, est cependant plaisant à lire

Ces 510 pages remontent le moral ! Elles narrent que l’épidémie, la pandémie, constantes dans l’histoire de l’humanité toute entière depuis la nuit des temps, sont des avatars de notre fragile condition.

Autrement dit, depuis que les dinosaures ont lâché le terrain et que nous les avons remplacés, nous n’avons jamais cessé d’être malades à crever, mais que nous nous en sommes toujours sortis.

Le récit commence par les Antiquités, les Egyptiens, les Grecs, les Romains : que de maladies ! Et les beaux principes d’Hippocrate :...dans les maladies il y a deux choses : soulager, ou du moins, ne pas nuire...Et déjà cette méfiance des étrangers, de ce qui arrive à Rome par mer ou par terre...Ensuite, les 2 fléaux du long Moyen Age ; la lèpre et les pestes, récurrentes, terrifiantes (p.73 à 134). De quoi frémir...Ensuite, ce sont les Grandes Découvertes : la première mondialisation est celle des maladies : on s’échange variole et syphilis, grippes indiennes et rougeole, coqueluche et fièvre jaune. Le paludisme est partout jusqu’à la découverte tardive du quinquina.

Les Lumières, les premières inoculations dues à l’Anglais Jenner, les prémisses de la révolution pasteurienne, les maladies de l’ère industrielle, la tuberculose, Yersin et la peste de Hong Kong, Pasteur qui soigne d’abord les animaux...le balbutiement du repérage des maladies mentales, et toujours la variole, éradiquée seulement en 1977, l’apport des 2 guerres mondiales (et oui !), les pandémies modernes, à l’assaut du monde contemporain : le contexte sanitaire bouleversé après 1945 : les effets nucléaires étudiés au Japon par les Américains, l’ebola, le sida, le sras, l’actuel fléau Cov 19, ses prédécesseurs, et aussi les deux ravageuses pandémies de notre époque : le diabète type 2 et l’obésité.