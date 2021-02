"L'islamisme n'a pas de frontières, pas d'Etat, pas de religion".

Gérald Darmanin était invité d'Europe 1, le jeudi 4 février.

C 'est Gérald Darmanin. Il est ministre de l'Intérieur. Et également ministre des Cultes. En tant que tel, les religions ça le connaît. Mais comme il est précautionneux, nous ne doutons pas qu'avant d'émettre son diagnostic sans appel il a consulté les imams du CFCM et le recteur de la mosquée Al-Azhar.



Il est - vrai - et c'est regrettable - que dans "islamisme" il y a "islam". Après une sérieuse analyse sémantique, Darmanin est parvenu à la conclusion qu'"Islam" n'avait pas sa place dans "islamisme". Il a donc gardé juste "isme". Et les "ismes" sont légion : "séparatisme", "fanatisme", "crétinisme" !



En entendant les belles paroles du ministre des Cultes, les guerriers de Daech et d'Al-Qaïda ont poussé un énorme éclat de rire. Ça leur a fait du bien car, pourchassés et martyrisés, ils n'ont pas souvent l'occasion de s'amuser. Dans les mosquées salafistes (vous noterez que je ne dis pas "islamistes"...) nombreuses sur le territoire français on a fait chorus.



Mahomet un peu interloqué s'est adressé à Allah : "Il est con où quoi ce Darmanin ?". Allah l'a rabroué : "Non c’est toi qui es con. Il ne veut pas froisser les musulmans pour avoir la paix". Certes Darmanin froisse la vérité. Mais la vérité doit s'incliner devant la vérité supérieure de l'islam...