"Il y a six millions d'Algériens en France"

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères dans la capitale Alger, le 21 janvier 2020.

Six millions d'Algériens en France. A gauche, on hurle contre cette fake news. France Info précise qu'on lit ça sur les sites d'extrême droite. Et que, pire encore, Zemmour le reprend à son compte.



France Info indique que ces données sont fausses et en tous cas sont fortement exagérées. D'après les statistiques de l'Ined, les Algériens, ou descendants d'Algériens seraient tout au plus trois millions sur notre territoire. Haro donc sur l'extrême droite qui chercherait à faire peur !



Puis on découvre, toujours grâce à France info, l'origine de ce chiffre qui fait tant plaisir à nos supposés racistes et islamophobes. C'est le président algérien Abdelmadjid Tebboune qu'il a lancé !



Il a dit qu'il y avait en France, six millions d'Algériens "qui peuvent beaucoup et pour la France et pour l'Algérie" . Si on y ajoute les Marocains, les Tunisiens et les Africains, ça ressemble fort au grand remplacement théorisé par Renaud Camus.



On ne sait pas d'où Abdelmadjid Tebboune tient ce chiffre. L'a-t-il calculé sur un boulier ? L'a-t-il vu dans une boule de cristal ? Nous ne pouvons imaginer que le président Algérien serve la soupe à Renaud Camus et à Eric Zemmour, alors pourquoi ?



Abdelmadjid Tebboune ne peut quand même pas se déclarer heureux que six millions d'Algériens aient quitté la belle Algérie pour la France raciste. Une seule hypothèse s'impose : le numéro un algérien entend sans doute signifier aux gouvernants français qu'ils doivent impérativement compter avec cette imposante masse algérienne. A bon entendeur salut !

