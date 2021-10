(Encore un) Recul face à la Russie : l’Europe, bien partie pour abandonner Mikheïl Saakachvili ?

Le président géorgien Mikheil Saakachvili lors d'une réunion à Tbilissi le 11 décembre 2008.

Atlantico : L’ancien président géorgien Mikheïl Saakachvili est enfermé depuis début octobre en Géorgie, où il est revenu après plusieurs années d'exil. Il a débuté une grève de la faim. Comment expliquer que l’Union européenne n’intervienne pas ?

Florent Parmentier : Il faut commencer par rappeler les faits. Troisième président géorgien, ayant accédé au pouvoir après la révolution des Roses (2004), Mikheïl Saakashvili est connu pour son tempérament énergique, qui lui a valu de sourdes oppositions, en Géorgie même et chez le voisin russe. Après la perte du pouvoir en 2013, il s’est relancé dans une nouvelle vie politique en Ukraine : entre 2015 et 2016, il exerce des fonctions de gouverneur de l’oblast d’Odessa, en charge notamment de lutter contre la corruption.

Enfermé à son retour en Géorgie début octobre, il a commencé une grève de la faim, ce qui a amené une détérioration de son état de santé. Ses avocats souhaitent qu’il soit transféré dans un établissement médical adapté. C’est à ce titre que l’on dresse la comparaison avec Alexei Navalny.

Cependant, les Européens font face à des interrogations : faut-il prendre le risque de s’ingérer dans les affaires intérieures d’un Etat ? Est-ce légitime et efficace dans ce cas précis ? Quelle est la nature des faits reprochés à Mikheïl Saakashvili ?

Doit-on s’attendre à ce qu’elle le laisse à son sort ? Que pourrait faire l’Europe ?

Dans un premier temps, un certain nombre d’hommes et de femmes politiques ont déjà pris position en faveur de Mikheïl Saakashvili, le plus souvent dans le camp conservateur, incluant notamment l’ancien président ukrainien Viktor Iouchtchenko, l’ancien président letton Valdis Zatlers, et de nombreux eurodéputés. Le motif de critique était connu d’avance : l’absence d’indépendance de la justice en Géorgie. La polarisation de la société, l’intimidation des opposants (politiques, journalistes, activistes) et la limitation de leur espace d’expression font également partie des critiques européennes.

L’Europe n’a pas besoin de se limiter à un magistère moral. En effet, la Géorgie fait partie, avec la Moldavie et l’Ukraine, des Etats avec lesquels l’Union européenne entretient les liens les plus étroits. Attention toutefois à bien penser les politiques de sanction : la menace des sanctions est parfois plus efficace que les sanctions elles-mêmes. Surtout, elle doit montrer qu’elle ne soutient pas un homme, mais des procédures de justice.

Dans quelle mesure faut-il voir dans l’attitude européenne un nouveau recul face à la Russie ? L’UE serait-elle plus prompte à agir sans la pression russe ?

Il est difficile de parler d’un recul face à la Russie ici. Il serait plus exact de dire que Saakashvili, au moment de la Révolution des Roses, n’était pas rejeté par la Russie, qui se méfiait davantage de l’ancien président Chevardnadze. Mais, assez rapidement, la volonté de Saakashvili de s’aligner sur les Etats-Unis, d’embrasser un discours anti-russe et de récupérer les territoires séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ont fortement déplu à la Russie. Vladimir Poutine voue une hostilité profonde à l’ancien président géorgien.

Toutefois, Saakashvili n’est pas condamné par la Russie, mais par le système géorgien lui-même. Présenté cela comme une concession des Européens aux Russes est donc un raccourci. Il y a sans doute une part d’indifférence du côté des Européens, en dépit des manifestations importantes à Tbilissi, et une sous-estimation de l’influence russe à Tbilissi, dans la mesure où cette influence se fait de manière souterraine.

Comme le souligne un article d’Eurointelligence, Saakachvili va-t-il devenir le prochain Navalny ?

Il y a des points communs et des différences notables entre les deux cas. Bien sûr, les deux sont emprisonnés, par un système judiciaire considéré comme inégal et politisé, et ont effectué une grève de la faim.

Ces différences sont également importantes. L’un est un ancien président, a vécu 8 ans à l’étranger, est enfermé en Géorgie. L’autre a été candidat, a été empoisonné par le pouvoir mais est revenu à Moscou en dépit du risque d’enfermement, et reste dans une prison. Navalny n’a pas exercé le pouvoir, et n’a donc pas été exposé aux accusations d’autoritarisme comme Saakashvili. Les deux cas ne sont pas totalement assimilables.

