"Demander à une musulmane d'enlever son voile, c'est comme quand les nazis faisaient baisser leur pantalon aux Juifs" 

Eric Zemmour, Jean-Marc Morandini et une habitante de l'Ile-de-France dans l'émission Face à la rue diffusée sur CNews.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ca c'est passé sur CNews. Zemmour était en face d'une musulmane voilée. Des dizaines de milliers de gens ont vu les images et toute la France en parle.



La musulmane a demandé à Zemmour si son voile le gênait. Il a répondu par l'affirmative. Elle lui a rétorqué qu'elle était aussi française que lui et qu'il fallait respecter sa foi. Zemmour l'a reprise avec une phrase célèbre : "A Rome fait comme les Romains". Et il lui a rappelé qu'islam voulait signifier "soumission"



"Je suis libre" a dit la musulmane : "si vous enlevez votre cravate, j'enlève mon voile". Zemmour a défait sa cravate tout en soulignant que la cravate n'était pas un symbole religieux. Ce qui est une évidence.



La fille a consenti à enlever son foulard. Depuis, elle reçoit des menaces de mort émanant de pieux musulmans. Cette séquence a bouleversé et horrifié Patrick Kanner qui est une âme sensible. "Demander à une musulmane d'enlever son voile, c'est comme quand les nazis demandaient aux Juifs de baisser leur pantalon" ! D'habitude, la bêtise à gauche avance à petits pas. Avec Patrick Kanner, elle galope.



Lui a-t-il échappé que les Juifs ainsi identifiés partaient pour Auschwitz ? Une musulmane voilée montre à tout le monde qu'elle est musulmane. Et son voile cache ce qu'il y a de français en elle. Toujours sous le choc de cette séquence qu'il trouve horrible, Kanner a déclaré qu'il boycotterait les émissions de CNews. Il a peur qu'on lui demande de retirer sa cravate ?

À Lire Aussi

Pourquoi presque aucun dignitaire musulman n'a assisté aux cérémonies en hommage à Samuel Paty ?

À Lire Aussi

Non, non et non, tout n'est pas permis contre Eric Zemmour

À Lire Aussi

Les musulmans de France de plus en plus assignés à résidence identitaire par les islamistes

À Lire Aussi

Rachida, la femme qui a retiré son voile face à Eric Zemmour, est menacée de mort