"Cinq années de résistance", de Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, a été publié aux éditions Tallandier.

Fier de la devise des Choiseul qui veut que « le succès accompagne le courage » écrit Eric Mension-Rigau dans sa préface, Gabriel de Choiseul s’engage dans la Résistance avec ses trois fils, « d’un seul cœur et de toutes ses forces », sûr que l’avenir est avec le général de Gaulle. Comme ses amis qui partagent ses convictions, il écoute la BBC, cache des armes chez lui, abrite des parachutistes anglais et participe à des opérations de sabotage. (p. 16)

Courrier de Gabriel de Choiseul à Charles Maurras, daté du 1er janvier 1941 : « Vous, Maurras, moins que tout autre aviez le droit d’agir ainsi ; vous, qu’au prix de souffrances que vous connaissez, nous avons défendu jusqu’à la victoire contre des procès de tendance, pareillement iniques. Aujourd’hui, sans le vouloir, par le fait de votre persévérance dans une incompréhensible erreur, vous avez rendu mille et mille fois plus ardue la tâche de la Restauration nationale. Vous l’avez peut-être rendue impossible ; vous vous êtes fait le fossoyeur de vos propres espérances et, ce qui est infiniment plus grave, peut-être du seul moyen du salut de notre France … Y aura-t-il, comme on me le fait craindre la Guerre civile ? Qui l’aura allumée vraiment, sinon vous et ce que vous laissez passer chaque jour de perfide, d’odieux, et même d’impardonnable, dans votre journal. » (page 84)