Sharon Stone a révélé que Britney Spears lui avait adressé une lettre lui demandant désespérément de l'aide à l’époque de son burn-out

Sharon Stone a révélé que Britney Spears lui avait déjà écrit « une lettre très longue et poignante » dans laquelle elle lui avait demandé de l'aide en 2007, selon des informations de Vulture. A cette époque, Britney Spears traversait une période difficile. 2007 restera en effet l'année la plus sombre pour Britney Spears. Alors qu’elle était confrontée à un burn-out, la chanteuse s’était rasée la tête en février 2007. Après sa séparation avec le père de ses enfants, Kevin Federline, Britney Spears avait enchaîné les frasques. L'interprète de "Baby One More Time" avait alors demandé de l'aide à l'une de ses idoles.

C’est ce qu’a révélé Sharon Stone lors d'une apparition dans le programme The Kelly Clarkson Show. L'actrice a donc déclaré lors de cette interview que Britney Spears lui avait adressé une lettre lorsqu'elle était au plus mal.

Sharon Stone traversait également une période difficile de sa vie et elle ne pouvait pas malheureusement fournir d'aide immédiate à Britney Spears. L’actrice de Basic Instinct n'allait pas assez bien elle-même pour être en mesure d'aider Britney Spears.

Dans le cadre de cette émission, Sharon Stone s’est donc confiée sur ce courrier envoyé par Britney Spears en 2007 :

« Britney m'a écrit une lettre très longue et importante et poignante pendant une période très difficile de sa vie, à propos du moment où les gens la reconnaissaient quand elle s'est rasée la tête, et elle voulait que je l'aide. J'étais dans une période très difficile de ma vie, et je ne pouvais pas m'aider moi-même. Mais la vérité est que nous avions toutes les deux besoin d'aide. Elle avait besoin d'aide et j'avais besoin d'aide. Le fait est qu'il est très difficile d'être une femme qui réussit et ne pas avoir tout le monde qui vous contrôle, s'occupe de vos finances et vous aide à gérer votre carrière et votre vie. Je suis sûre que toutes les jeunes stars sont aidées et encadrées. Le truc avec Britney Spears est tellement incontrôlable et horrible. Et certainement, je peux dire que cela a été incontrôlable et vraiment horrible plus d'une fois dans ma vie, et j'ai certainement vécu des choses similaires. C'est très compliqué de prendre le contrôle de sa vie. Il est très difficile de contrôler ses finances ».

Britney Spears a récemment écrit dans un post Instagram qu'elle était « embarrassée » par le documentaire « Framing Britney Spears » qui est sorti récemment.

La chanteuse avait également rendu hommage à Sharon Stone dans un post Instagram et précisé qu’elle avait été une source d’inspiration dans sa vie.

Sharon Stone fait de nombreuses révélations sur sa vie et sa carrière cinématographique dans son autobiographie qui vient de sortir en librairies ("La beauté de vivre deux fois, mémoires", publié en France chez Robert Laffont).