Disparition

Elle a révolutionné notre vision des grands singes : Jane Goodall est décédée à 91 ans

Figure emblématique de la primatologie et militante infatigable pour la protection de la nature, Jane Goodall s’est éteinte à l’âge de 91 ans en Californie, alors qu’elle poursuivait encore sa mission de sensibilisation. Par ses travaux révolutionnaires sur les chimpanzés et son engagement pour la planète, elle a profondément transformé notre regard sur le monde animal et sur notre responsabilité envers lui.