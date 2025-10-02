Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Peopleil y a 41 minutes
L'éthologue et primatologue britannique Jane Goodall pose avec sa mascotte « Mister H » lors d'une séance photo le 18 octobre 2024 à Paris. (Photo : JOEL SAGET / AFP)
L'éthologue et primatologue britannique Jane Goodall pose avec sa mascotte « Mister H » lors d'une séance photo le 18 octobre 2024 à Paris. (Photo : JOEL SAGET / AFP) © AFP or licensors
Disparition

Elle a révolutionné notre vision des grands singes : Jane Goodall est décédée à 91 ans

Figure emblématique de la primatologie et militante infatigable pour la protection de la nature, Jane Goodall s’est éteinte à l’âge de 91 ans en Californie, alors qu’elle poursuivait encore sa mission de sensibilisation. Par ses travaux révolutionnaires sur les chimpanzés et son engagement pour la planète, elle a profondément transformé notre regard sur le monde animal et sur notre responsabilité envers lui.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Elle a révolutionné notre vision des grands singes : Jane Goodall est décédée à 91 ans

Vu sur: 20 minutes

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Environnement