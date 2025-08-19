Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Sociétéil y a 4 heures
Enseigne M6. (Image d'illustration)
Enseigne M6. (Image d'illustration) © Reuters
Fin sucrée

Mercotte raccroche son tablier du « Meilleur Pâtissier »

Figure tutélaire et gardienne des épreuves techniques, Mercotte rend son tablier à l’issue de la saison diffusée en septembre sur M6, estimant « qu’il faut savoir s’arrêter à temps ». Prévenu en décembre, Cyril Lignac continue et promet de revoir la mécanique du concours, tandis que la production cherche son ou sa remplaçante. Reste une question centrale : comment faire vivre l’ADN du programme sans celle qui en a façonné l’exigence bienveillante pendant quatorze ans ?

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Mercotte raccroche son tablier du « Meilleur Pâtissier »

Vu sur: 7 sur 7

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés