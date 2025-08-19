Sociétéil y a 4 heures
Fin sucrée
Mercotte raccroche son tablier du « Meilleur Pâtissier »
Figure tutélaire et gardienne des épreuves techniques, Mercotte rend son tablier à l’issue de la saison diffusée en septembre sur M6, estimant « qu’il faut savoir s’arrêter à temps ». Prévenu en décembre, Cyril Lignac continue et promet de revoir la mécanique du concours, tandis que la production cherche son ou sa remplaçante. Reste une question centrale : comment faire vivre l’ADN du programme sans celle qui en a façonné l’exigence bienveillante pendant quatorze ans ?
Vu sur: 7 sur 7