Best-Of du 30 août au 5 septembre

Science
La planète rouge Mars. (Image d'illustration)
Exploration spatiale

Mars : la NASA dévoile la preuve la plus convaincante d’une vie passée

La NASA a confirmé ce mercredi avoir identifié, dans des roches du cratère Jezero, des structures fossilisées pouvant provenir de micro-organismes martiens. Ces échantillons, collectés par le rover Perseverance, représentent selon l’agence « le signe le plus clair de vie » découvert à ce jour sur Mars, après trente ans de recherches. Reste désormais un défi majeur : ramener ces précieuses preuves potentielles sur Terre.

avec Kimberley Bort
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

