Scienceil y a 1 heures
Exploration spatiale
Mars : la NASA dévoile la preuve la plus convaincante d’une vie passée
La NASA a confirmé ce mercredi avoir identifié, dans des roches du cratère Jezero, des structures fossilisées pouvant provenir de micro-organismes martiens. Ces échantillons, collectés par le rover Perseverance, représentent selon l’agence « le signe le plus clair de vie » découvert à ce jour sur Mars, après trente ans de recherches. Reste désormais un défi majeur : ramener ces précieuses preuves potentielles sur Terre.
Vu sur: Daily Mail