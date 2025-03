ESPOIR EN BEC

La Zambro, cette super-poule qui pourrait nourrir l’avenir de la Zambie

Elles résistent à la sécheresse, consomment peu et produisent œufs et viande à la fois : en Zambie, les poules Zambros révolutionnent l’élevage rural. Au cœur d’un projet alliant autonomie, formation et entrepreneuriat, elles offrent à des milliers de familles un nouveau souffle face à la crise alimentaire.