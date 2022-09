Les premières images d’Astérix et Obélix : l'empire du milieu avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche ont été dévoilées

Astérix et Obélix : l'empire du milieu sortira en France en février 2023.

Guillaume Canet et Gilles Lellouche enfilent les casques d'Astérix et Obélix dans la nouvelle adaptation des aventures des célèbres personnages inventés par Goscinny et Uderzo. Doté d'un budget de 65 millions d'euros, ce film, prévu en salle le 1er février 2023, va permettre aux irréductibles Gaulois de voler au secours d'une princesse chinoise.

Guillaume Canet a réalisé un nouvel opus des aventures d’Astérix et Obélix. Le film sortira au cinéma en France le 1er février 2023. Le casting sera remanié puisque les deux irréductibles Gaulois seront désormais incarnés par Guillaume Canet et Gilles Lellouche. La bande annonce d’Astérix et Obélix : l'empire du milieu a été dévoilée ce dimanche par le studio Pathé.

Contrairement aux autres aventures de la saga, L'Empire du milieu ne tire pas son histoire d'un tome de la BD d'Uderzo et de Gosciny. Le scénario original a été confié aux créateurs des Tuches, Philippe Mechelen et Julien Hervé. L’aventure se situe en 50 avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, un marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide à Astérix et Obélix.

Les deux héros acceptent et tous les personnages embarquent alors pour une grande aventure vers la Chine. Or César (incarné par Vincent Cassel) et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu… Ces ambitions provoquent les railleries de Cléopâtre (interprétée par Marion Cotillard).

Astérix et Obélix : l'empire du milieu est doté d'un budget pharanonique : 65 millions d'euros.

Le tournage n'a pas été de tout repos. La pandémie a notamment repoussé le tournage. Les 70 jours de tournages en Chine ont finalement été annulés. En plus des scènes du village, reconstitué sur l'ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge, la production a opté pour des extérieurs tournés en Auvergne et dans le désert marocain, selon des informations du Figaro.

Comme lors des précédentes adaptations d’Astérix et Obélix, le casting regroupe de très nombreuses stars : Angèle (Falbala), Philippe Katerine (Assurancetourix), Ramzy Bedia, Zlatan Ibrahimovic, les YouTubeurs McFly et Carlito, le rappeur Orelsan et Bif Flo et Oli ou bien encore Jérôme Commandeur.

Retrouver les premières images et la bande annonce du film :