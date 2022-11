La tour Steinway, le building le plus fin du monde enfin achevé, offre un panorama exceptionnel

La tour Steinway présente un panorama exceptionnel.

Située en plein cœur de Manhattan à New York, la tour Steinway offre un cadre à couper le souffle. Ce building est le plus fin au monde.

Haute de 435 mètres, large de 18 mètres seulement, la tour Steinway, en plein cœur de New York, surplombe Central Park. Il s’agit du gratte-ciel le plus fin du monde. Située à Manhattan, la tour Steinway a commencé à accueillir ses premiers occupants cette année, selon des informations de CNN.

La construction de cet immeuble avait débuté en 2014, remplaçant l’ancienne salle d’exposition des pianos Steinway. Selon les rédactions de CNN et de Géo, la tour est composée d’une partie inférieure abritant des aires communes de divertissement et de loisirs, d’un hall et de commerces de luxe, et d’une partie supérieure réservées à de fastueux appartements.

Avec ses 91 étages, le 111 West 57th Street de New York, face à Central Park, est l’immeuble le plus fin du monde.

L’immeuble de 435 mètres de haut a été conçu par le bureau d’architectes Shop Architects et bat plusieurs records. Il est 24 fois plus haut que large, ce qui en fait le gratte-ciel le plus fin du monde. Grâce à sa hauteur, il est également le deuxième immeuble d’habitation le plus élevé du continent américain.

En dehors de la magnifique vue qu’il offre, l’un de ses points forts est la piscine, réservée à ses habitants.

Le gratte-ciel se compose de deux bâtiments: le premier, appelé le Steinway Hall, est l’un des plus célèbres bâtiments de New York. Il date de 1925 et a été construit par le cabinet d’architecture Warren & Wetmore. Sa façade a été soigneusement rénovée, en collaboration avec les services de protection des monuments historiques.

Le second est une tour d’une hauteur de 435 mètres qui vient compléter le Steinway Hall. Parfaitement située pour offrir une vue sur Central Park, sa hauteur modifie complètement la ligne d’horizon de Manhattan.

Les deux bâtiments comptent 60 logements au total : 14 se trouvent dans la partie historique du Steinway Hall et 46 dans la tour. Une partie des appartements de la tour sont des duplex qui offrent une vue de rêve.

La société new-yorkaise Studio Sofield a dévoilé les intérieurs de la Steinway Tower, selon des informations de CNN. Les photos publiées ce mois-ci par les designers montrent des halls opulents ornés de calcaire, de marbre, d'acier noirci et de velours, des sols pavés de chêne massif gris fumé et des œuvres d'art originales de Picasso et Matisse.

Selon Studio Sofield, les intérieurs de la tour Steinway ont été conçus pour évoquer la grandeur de l'âge d'or de New York, une période de la fin du XIXe siècle.

Les résidences du gratte-ciel de Manhattan, qui a été développé par le JDS Development Group et le Property Markets Group, coûtent entre 7,75 millions de dollars et 66 millions de dollars.