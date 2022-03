Kim Kardashian et son ex-mari, le rappeur américain Kanye West, assistent aux Innovator Awards du magazine WSJ au MOMA, le 6 novembre 2019, à New York.

Kim Kardashian et Kanye West sont officiellement divorcés, selon la justice américaine d’après des informations de la BBC. Un juge de Los Angeles a en effet prononcé leur divorce ce mercredi.

Kim Kardashian est apparue devant le tribunal via Internet mais Kanye West était seulement représenté à l’audience par son avocat, qui n’a pas formulé d’objection à la dissolution du mariage.

Le rappeur, qui a officiellement obtenu de changer son état civil en « Ye », s’opposait à cette séparation et avait appelé Kim Kardashian à la réconciliation sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises.

Kim Kardashian a demandé le divorce l’an dernier après des mois de rumeurs dans la presse sur ses difficultés conjugales et les troubles psychologiques dont souffre Kanye West.

« J’ai très envie d’être divorcée », avait également indiqué Kim Kardashian dans une déclaration transmise la semaine dernière au tribunal pour lui demander d’accélérer la procédure :

« Je crois que si le tribunal met fin à notre mariage, cela aidera Kanye à accepter que notre relation conjugale est terminée et à tourner la page » pour que nous puissions « élever paisiblement nos enfants ».

Kanye West et Kim Kardashian ont quatre enfants : deux filles, North et Chicago (8 et 4 ans) et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans). *

Les deux stars, mariées en 2014, étaient rapidement devenues l’un des couples les célèbre de la planète.

Kim Kardashian est donc de nouveau une femme célibataire d’un point de vue du droit après près de huit ans de mariage avec Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West. Lors de l’audience de mercredi, la star de télé-réalité a officiellement et légalement supprimé la mention « West » de son nom de famille.

L'ancien couple doit encore régler le partage des biens et la garde de leurs quatre enfants.

Kim Kardashian a également précisé que les récentes publications de Kanye West sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il relayait des SMS privés et attaquait le nouveau petit ami de Kim Kardashian, le comédien Pete Davidson, a provoqué une « détresse émotionnelle ». Mercredi, le rappeur a également posté une vidéo pour sa nouvelle chanson Eazy, montrant apparemment une version animée de Pete Davidson kidnappé et enterré.