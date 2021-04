Jean Castex aurait envisagé de proposer à Sheila de se faire vacciner pour redorer l'image du vaccin AstraZeneca

La chanteuse française Sheila se produit lors des 28e Victoires de la Musique.

Selon des informations du Canard Enchaîné, Matignon aurait envisagé que la chanteuse Sheila participe à une campagne de communication afin d’inciter les plus de 55 ans à utiliser le vaccin AstraZeneca.

Selon Le Canard Enchaîné, Jean Castex aurait imaginé que Sheila se fasse vacciner contre la Covid-19 avec la vaccin AstraZeneca afin d'inciter les Français à se faire vacicner. Cette opération aurait permis d’inciter les Français réticents à le faire. D’après la rédaction de l’hebdomadaire satirique, Matignon aurait chargé le service d'information du gouvernement (SIG) de proposer un plan de communication pour inciter les plus de 55 ans à recevoir leur première dose du vaccin AstraZeneca.

Lors d’une réunion mardi à l’Elysée, Emmanuel Macron aurait déploré la situation réservée au vaccin AstraZeneca en France qui ne rencontre pas un engouement important auprès des candidats aux vaccins :

« Nous avons des difficultés pour convaincre sur l'AstraZeneca, il faut réfléchir en termes de communication et de capacité à convaincre».

A l'instar d'Elvis Presley et de son impact considérable sur la campagne vaccinale lorsque le chanteur avait accepté de se faire vacciner contre la polio en 1956, le SIG aurait obtenu de TF1 le droit de diffuser les vaccinations filmées de plusieurs stars de la chanson et du petit écran correspondant à la tranche d'âge visée. M6 et France Télévisions devraient suivre prochainement.

Parmi les célébrités de plus de 55 ans envisagées pour cette campagne, un premier nom, soufflé par le Premier ministre en personne, a donc été dévoilé par la rédaction du Canard Enchaîné.

« Il faudrait que Sheila se fasse vacciner », aurait suggéré Jean Castex auprès de ses communicants, selon la rédaction de l’hebdomadaire satirique.

Selon Le Canard Enchaîné, à peine 10.000 des 60.000 injections disponibles pour les personnes prioritaires de plus de 55 ans ont été réalisées le week-end dernier avec le vaccin AstraZeneca. Des centres ont même dû fermer prématurément leurs portes faute de volontaires. Ce constat est partagé par les médecins et les pharmaciens qui peinent à écouler leur stock.