Jack White s'est marié à Olivia Jean lors de son concert à Détroit

Une photo du chanteur Jack White se produisant sur scène lors du Bonnaroo Music & Arts Festival en 2014.

Jack White lors d’un concert organisé pour la sortie de son nouvel album a tenu à adresser un message spécial à la femme qui partage sa vie. Sur la scène du Masonic Temple Theatre à Detroit, où a été créé le groupe The White Stripes qui a rendu célèbre Jack White, le chanteur et musicien américain a profité de cette occasion pour faire sa demande en mariage devant son public.

Pour la première date de sa tournée à l’occasion de la sortie de son dernier album solo « Fear of the dawn », Jack White a terminé son concert par le morceau « Hotel Yorba », présent sur le troisième album des White Stripes.

C’est à cet instant-là que le chanteur et musicien a décidé de faire sa demande en mariage à l’artiste Olivia Jean, sa nouvelle compagne.

Après quelques minutes, est venue le moment du rappel. Jack White n’est pas remonté seul sur scène. Il était accompagné de sa femme venue célébrer avec lui cette nouvelle union.

Ils ont été rejoints par leurs bassistes respectifs - qui étaient leur témoin et demoiselle d'honneur -, par la mère de Jack White et le père d'Olivia Jean ainsi que par le cofondateur de Third Man Records, Ben Swank, qui a fait office de pasteur.

Avant cette demande en mariage, Jack White avait déjà créé la sensation un peu plus tôt dans la journée en reprenant l’hymne américain à la guitare pour l’ouverture du match de baseball des Tigers de Détroit.

Jack White est réputé pour ne pas autoriser les spectateurs à utiliser leurs téléphones portables lors de ses concerts. Ainsi, très peu de photos ou de vidéos ont été partagées mais cela n'a pas empêché les fans présents d'exprimer leur émotion face à ce moment sur les réseaux sociaux.

Par le passé, Jack White a déjà été marié à deux reprises. Tout d’abord avec la co-fondatrice du groupe The White Stripes, Meg White, en 1996, avant de divorcer quatre ans plus tard. Puis, Jack White a été marié de 2005 à 2011 avec Karen Elson, mannequin et chanteuse britannique avec qui il a eu deux enfants.

Jack White sera notamment à l'Olympia à Paris les 18, 19 et 20 juillet prochains.