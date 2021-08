Galactic Starcruiser : Disney va proposer en Floride une expérience immersive dans l’univers de Star Wars

Des fans en costumes de Star Wars lors de la première mondiale du film "Star Wars : Rise of Skywalker" de Disney au TCL Chinese Theatre à Hollywood, en Californie, le 16 décembre 2019.

De nouveaux détails ont été dévoilés sur la future expérience immersive baptisée « Star Wars : Galactic Starcruiser ». Ce site sera accessible au parc Disney World en Floride, aux Etats-Unis.

Selon des informations de Businessinsider et de Cnews, le prix d’une chambre pour profiter de cette attraction grandeur nature sera de 1.209 dollars (1.022 euros environ) par personne et par nuit, ou 4.809 dollars (4.066 euros) le séjour pour deux personnes.

Ce site particulier doit ouvrira en Floride au printemps 2022. Il dispose de 100 cabines et suites, toutes dotées d'au moins des lits superposés.

Trois types de chambres seront proposés, selon la rédaction de CNews :

« la cabine standard peut accueillir de quatre à cinq passagers avec un lit queen-size, deux lits superposés et un lit escamotable mural ; les suites Galaxy Class à une chambre, qui peuvent accueillir quatre passagers avec un lit queen-size et deux lits escamotables muraux, et les suites Grand Captain's à deux chambres, qui peuvent accueillir huit passagers avec deux lits queen-size, deux lits superposés et deux lits escamotables muraux ».

Selon les informations distillées par Disney, il s’agira d’une véritable expérience. Ce projet sera, selon Disney, « l'histoire de Star Wars la plus immersive jamais créée ». Les clients au sein du « Galactic Starcruiser » auront l’impression d’être immergés au coeur de l’univers Star Wars et au sein d’un vaisseau spatial gigantesque. Les clients pourront donc durant leur séjour et leur expérience vivre une aventure inoubliable dont ils seront eux-mêmes les héros.

Le Star Wars Galactic Starcruiser se présente sous la forme d'un gigantesque vaisseau spatial. A votre arrivée, vous aurez la possibilité de choisir de rejoindre la Résistance ou bien le Premier Ordre.

Le maniement du sabre laser, l'apprentissage des systèmes de défense du navire et une superbe vue de l'espace et de la galaxie (les fenêtres étant remplacées par des écrans affichant des paysages de l’univers de Star Wars) seront au cœur de cette expérience.

Les personnes souhaitant profiter de cet hôtel spécifique, de cette attraction hors norme dans l’univers Star Wars, auront la possibilité d'interagir avec les personnages phares de la saga dans des jeux d'enquête. Des spectacles et des dîners à thème seront également proposés.

L’expérience est décrite comme un mélange entre jeu de rôle, parc à thème et théâtre immersif, avec un choix de restauration exotique. Le voyage débute dans le terminal du Walt Disney World Resort, en Floride, où les voyageurs auront l'impression de s'envoler à travers la galaxie en plongeant dans l'univers Star Wars.

Cette expérience immersive sera à vivre pour trois jours et deux nuits.