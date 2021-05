Déconfinement : la réouverture des cinémas se fera sans pop-corn et confiseries

Une vue sur le pop-corn servi dans une salle de cinéma en Géorgie, aux Etats-Unis.

Les cinémas pourront rouvrir à partir du 19 mai en France avec un protocole sanitaire strict. La jauge de spectateurs sera limitée. Le port du masque sera obligatoire et il ne sera pas possible de consommer du pop-corn ou des confiseries afin de limiter les risques de contaminations.

Les salles obscures pourront rouvrir à partir du 19 mai en France avec un protocole sanitaire strict. La vente de confiserie sera en revanche interdite pendant plusieurs semaines dans les cinémas. Il ne sera donc pas possible de profiter de pop-corn dans la salle. Cette mesure doit permettre d’éviter que les spectateurs ne retirent leurs masques. Pour les exploitants de salles, cela représente néanmoins un manque à gagner important. Les multiplex gagnent en effet plus d'argent sur la vente de pop-corn, les confiseries et les boissons que sur la vente de billets.

Face à manque à gagner, le gouvernement a promis un dispositif d'aide en période de reprise « prolongeant ceux mis en place à l'automne dernier ». Roselyne Bachelot souhaite également mettre en place un « fonds de compensation des billetteries pour accompagner cette reprise progressive ».

Les salles de cinéma ne pourront être remplies qu'à 35% dans un premier temps à partir du 19 mai. La jauge passera à 65% le 9 juin et devrait retrouver les 100% le 30 juin prochain.