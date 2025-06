Provocation

« Bomb Iran » : quand Trump entonne l’hymne de la confrontation

Alors que les tensions entre Washington et Téhéran viennent d’atteindre un nouveau pic après des frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens, Donald Trump enfonce le clou. Sur Truth Social, il a partagé une vidéo à la gloire des bombardiers B-2, accompagnée d’une musique au message limpide : Bomb Iran, une parodie anti-iranienne née dans les années 1980, appelant explicitement à éliminer l’ayatollah. Plus qu’une boutade, ce choix musical rappelle la rhétorique musclée des débuts de la révolution islamique et des crises d’otages. Déjà reprise par John McCain en 2007, cette chanson retrouve aujourd’hui une nouvelle vie — à la croisée de la nostalgie belliciste et du storytelling trumpien. Entre provocation calculée et posture guerrière, Trump rejoue l’air de la confrontation, brouillant un peu plus les lignes entre communication politique et pulsion martiale.