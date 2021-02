© Valery HACHE / AFP

Plainte

Accusations d’inceste : la fille aînée de Richard Berry porte plainte contre son père pour viol, l’acteur nie les faits

La fille aînée de Richard Berry, Coline, a porté plainte contre son père et une de ses anciennes belles-mères pour viols et agressions sexuelles et corruption de mineur. Richard Berry nie formellement ces accusations et a tenu à s’exprimer, notamment sur les réseaux sociaux.