Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine vont participer jeudi à un sommet historique en Chine

La Chine a officiellement confirmé la tenue d'une rencontre trilatérale entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine, jeudi 19 novembre 2026, à Shenzhen. Ce premier sommet réunissant les dirigeants chinois, américain et russe dans ce format devrait notamment porter sur le désarmement nucléaire et les grands enjeux de stabilité internationale. Les images de cette réunion entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine feront le tour du monde et feront écho aux images de Yalta en 1945 avec Staline, Roosevelt et Churchill.