NOUVEAU YALTA ?
16 novembre 2026
Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine vont participer jeudi à un sommet historique en Chine
La Chine confirme un sommet inédit entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine, prévu jeudi 19 novembre à Shenzhen. Au programme : désarmement nucléaire, tensions internationales et préservation de la paix mondiale.
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La Chine a officiellement confirmé la tenue d'une rencontre trilatérale entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine, jeudi 19 novembre 2026, à Shenzhen. Ce premier sommet réunissant les dirigeants chinois, américain et russe dans ce format devrait notamment porter sur le désarmement nucléaire et les grands enjeux de stabilité internationale. Les images de cette réunion entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine feront le tour du monde et feront écho aux images de Yalta en 1945 avec Staline, Roosevelt et Churchill.
Selon des informations de BFMTV, Pékin a confirmé, ce lundi 16 novembre, que Xi Jinping accueillerait jeudi ses homologues américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, pour un sommet trilatéral inédit à Shenzhen, dans le sud du pays.
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Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.