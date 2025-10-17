Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Economieil y a 53 minutes
Vision économique

Vidéo : Philippe Aghion, prix Nobel d’économie 2025, refuse que le RN ou LFI « prennent le pouvoir »

Invité sur BFMTV, le prix Nobel d’économie, proche d'Emmanuel Macron, s'est montré très critique envers les programmes du RN et de la France insoumise.

Vu sur: BFMTV

