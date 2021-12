Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / RMC / DR /

Olivier Véran était l'invité de la matinale de RMC et BFMTV ce mercredi 22 décembre. A quelques jours de Noël, le ministre de la Santé s'est confié sur le variant Omicron et sur l'évolution de la pandémie de Covid-19. Ce variant, beaucoup plus contagieux que le variant Delta, double son nombre de cas tous les deux ou trois jours. Il représente actuellement environ 20% des cas de Covid-19 détectés.

La part du variant Omicron, parmi les contaminations au Covid-19 en France, sera majoritaire "entre Noël et le Nouvel An", selon Olivier Véran ce mercredi sur BFMTV et RMC :

"Là où le Delta se multipliait par deux, c'est à dire doublait le nombre de malades en douze jours", le variant Omicron, "se multiplie tous les deux à trois jours. Donc si c'est 20% à l'échelle du pays aujourd'hui, cela veut dire que c'était environ 10% il y a deux jours, 5% il y a quatre jours", selon le ministre de la Santé.

Selon ces observations, "dans deux jours on sera déjà à 35/40% et donc dans quatre ou cinq jours, juste après Noël, [Omicron] devrait être, selon toute vraisemblance, majoritaire dans notre pays".

Avec la forte circulation du variant Omicron, les autorités sanitaires s'attendent à "100.000 contaminations par jour d'ici à la fin du mois".

Il est encore difficile d'évaluer la virulence de ce virus aujourd'hui, et donc de prévoir l'impact de cette vague sur les hospitalisations.

Lors de cette interview ce mercredi, le ministre de la Santé a également confirmé l'extension "sans délai" de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans. La prise de rendez-vous sera opérationnelle dès ce mercredi matin :

"Nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants, c'est officiel, je peux vous l'annoncer".