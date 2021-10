Valérie Pécresse : "Je veux battre Emmanuel Macron. Sa politique a creusé la dette française"

Crédits Photo: Capture d'écran Sud Radio / DR

Valérie Pécresse était l'invitée de Sud Radio en ce lundi 25 octobre.

Valérie Pécresse était l’invitée de la matinale de Sud Radio. Elle a répondu aux questions de Patrick Roger. La candidate à l'investiture des Républicains a évoqué le nucléaire, le sujet des impôts mais aussi sa stratégie pour 2022 face à Emmanuel Macron.

La décision du gouvernement sur l'"indemnité inflation" d’un montant de 100 euros pour les Français gagnant moins de 2.000 euros par mois, a été critiquée par Valérie Pécresse :

"C’est une solution court-termiste et injuste d’un gouvernement acculé".

Cette solution est "court-termiste parce qu’on voit bien que le sujet, c’est le prix de l’énergie structurellement" et notamment "les taxes" ; et elle est "injuste parce que vous le savez, si une mère de famille qui a trois enfants qui gagne 2.100 euros ne l’a pas alors qu’un étudiant qui roule à Paris à vélo l’a, on voit bien que c’est très injuste".

Valérie Pécresse estime que "c’est une mesure improvisée, c’est une mesure bricolée pour faire face à ce qui est en train de se profiler, c’est-à-dire une résurgence d’un mouvement d’insatisfaction des Français face à leur pouvoir d’achat et leur obligation de se déplacer".

La présidente de la région Ile-de-France a dénoncé la stratégie déployée par le gouvernement :

"Est-ce que vous pensez que les Français veulent vivre à coups de chèques payés avec leurs impôts ?. C’est ça qui se passe aujourd’hui : on vous prélève des impôts, donc vous n’avez plus de pouvoir d’achat, et ensuite, on vous dit : "vous n’avez plus de pouvoir d’achat parce qu’il y a trop d’impôts ? On va vous faire un chèque". Tout ça est ubuesque".

La candidate LR souhaite proposer pour 2022 "une politique de hausse des salaires et de hausse des petites retraites, pour qu’on vive dignement et de son salaire, et de ses retraites".

Elle estime qu'il est nécessaire de réaliser "des réformes puissantes" ou encore "des économies sur les dépenses".

Valérie Pécresse a notamment insisté sur l'importance des économies à réaliser :

"les Français doivent bien se dire que les 2.800 milliards de dettes qu’on a accumulées, les 200 milliards de déficit, c’est de l’impôt différé. (...) Les Français devraient élire une présidente de la République qui leur dit où est-ce qu’elle va faire des économies, comment on va faire, pour qu’on se sorte de cette situation et puis, surtout, pour pas qu’on leur augmente leurs impôts demain. (...) Si on ne baisse pas la dépense, ça veut dire qu’on augmentera les impôts demain. Il faut qu’ils ouvrent les yeux !".