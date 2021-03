Vacciner "matin, midi et soir" : enfin ? 

Emmanuel Macron a annoncé mardi l'ouverture de la vaccination aux personnes de 70-74 ans sans comorbidité. Certaines professions, dont les enseignants, pourraient également être vaccinés en priorité en avril. Le gouvernement espère un feu vert de la Haute Autorité de santé pour que les infirmiers puissent prescrire le vaccin et l'administrer à domicile. La campagne de vaccination s'accélère donc en France. La rédaction de BFMTV est revenue sur les annonces d'Emmanuel Macron et sur la stratégie déployée à travers le pays en matière de vaccination. Olivier Truchot recevait notamment Jean-Sébastien Ferjou, directeur de publication d'Atlantico, le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) mais aussi Margaux de Frouville, cheffe du service Santé de BFMTV.

Jean-Sébastien Ferjou a déploré le "retard", le "manque d'efficacité" et un "défaut d'anticipation" dans le cadre de la stratégie vaccinale en France, pr rapport au Royaume-Uni notamment. Le directeur de la publication d'Atlantico précise également que la situation est particulièreent difficile en France au regard du fait qu'"Emmanuel Macron essaye de faire bouger l'administration et qu'il n'y parvient pas non plus".

