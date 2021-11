Une femme porte plainte contre Paris Habitat après le décès de son père, mordu par un rat

vidéo

Le Parisien est allé à la rencontre de Salwa, qui a récemment décidé de porter plainte contre son bailleur, Paris Habitat, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. En 2016, son père, alité dans son salon après une opération, s’est fait mordre par l’un des nombreux rongeurs qui infestent leur appartement du XIXe arrondissement de Paris. Il est peu après décédé d’une septicémie. Or, Salwa assure qu'elle avait dénoncé auprès de Paris Habitat l’insalubrité de son logement et "l’invasion de souris" depuis plus de dix ans, sans avoir obtenu de réponse. Paris Habitat a depuis entamé une procédure pour l’exproprier, pour abandon de logement.