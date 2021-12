Crédits Photo: Capture d'écran TF1 / Jean-Marc Morandini.com / DR

« Les jeunes LR avec Zemmour » ont organisé une soirée en présence d’Eric Zemmour la semaine dernière. Selon TF1, Eric Zemmour a critiqué Valérie Pécresse lors de cet événement.

« Les jeunes LR avec Zemmour », groupe sans lien officiel avec le parti, ont organisé une réunion avec l’essayiste en présence d’adhérents LR et du responsable des Jeunes avec Barnier. Lors de cette réunion Eric Zemmour a utilisé le mot de « traîtresse » à l’égard de Valérie Pécresse. Des sanctions au sein des Républicains pourraient intervenir.

« Les jeunes LR avec Zemmour » ont organisé une soirée en présence d’Eric Zemmour la semaine dernière. Cette réunion était organisée sur une péniche mercredi soir à Paris. Ce groupe de jeunes LR n’a pas de lien officiel avec Les Républicains, selon L’Express et Libération. Lors de cette réunion, Valérie Pécresse -qui vient de remporter le Congrès LR et qui sera la représentante des Républicains pour l’élection présidentielle- a été beaucoup critiquée.

Eric Zemmour tente de récupérer les électeurs ou les militants de droite déçus de la victoire de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains.

TF1 a révélé dans son journal de 20h, un extrait « volé » des propos du candidat lors de cette soirée. Les caméras n'étaient pas autorisées lors de cette réunion. Dans le cadre de l’extrait diffusé par TF1, on peut entendre Eric Zemmour qualifier Valérie Pécresse de « Valérie traîtresse », selon des informations de TF1 et de Jean-Marc Morandini.com.

« On sait ce que c’est que Valérie Pécresse… On sait que, oui voilà, Valérie « traîtresse ». Elle a abandonné Juppé puis elle a abandonné Fillon. Les électeurs LR, il faut leur expliquer. Et ça, vraiment, j’ai besoin de vous pour cela car je pourrai pas tout faire à la télévision ».

