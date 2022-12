Soupçons de corruption avec le Qatar : le Parlement européen en pleine tourmente

Crédits Photo: AFP

La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, et trois autres personnes ont été inculpées et écrouées en Belgique.

L’enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar sera au centre des discussions ce lundi au Parlement européen. La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, et trois autres personnes ont été inculpées et écrouées en Belgique.

Le Parlement européen est éclaboussé par un scandale politico-financier en lien avec le Qatar et alors que la Coupe du monde se déroule actuellement dans ce pays du Moyen-Orient, selon des informations d'Euronews. Une session plénière est prévue ce lundi à Strasbourg. La présidente de l’institution européenne Roberta Metsola aurait convoqué une réunion des présidents de groupe pour aborder cette affaire et cette grave crise qui ternit considérablement l’image des institutions européennes. Ce dimanche, la vice-présidente grecque du Parlement Eva Kaili et trois autres personnes ont été inculpées et écrouées en Belgique. Eva Kaili aurait été en possession de « sacs de billets » vendredi soir lorsque la police belge l'a interpellée.

Exclue du parti socialiste grec, Eva Kaili ne dispose plus des tâches et des missions déléguées par la présidente du Parlement Roberta Metsola dont celle de la représenter au Moyen-Orient.

Lord d’une visite au Qatar en novembre, Eva Kaili avait souligné la « transformation historique d’un pays dont les réformes inspirent le monde arabe ».

Le Qatar a de son côté rejeté toute implication dans cette affaire.