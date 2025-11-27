DEFENSE FRANCAISE

27 novembre 2025

Service national volontaire : « Le Président répond aux besoins des armées », selon André Vallini

Emmanuel Macron a annoncé un nouveau service national volontaire, entièrement militaire et réalisé en dix mois sur le territoire français. Pour l’ancien ministre André Vallini, cette initiative répond à un besoin clair : redonner de la « masse » à une armée sous tension, à l’heure où la menace russe et les exigences opérationnelles imposent un réservoir de forces plus important.