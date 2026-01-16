POLITIQUE
Royaume-Uni : Robert Jenrick, ténor des Conservateurs, rejoint le parti anti-immigration Reform UK

BASCULE POLITIQUE

16 janvier 2026

Séisme chez les Tories : le "monsieur immigration" du parti, Robert Jenrick, claque la porte et rejoint Reform UK

Ancien ministre de l’Immigration et figure montante des Conservateurs, Robert Jenrick a franchi un Rubicon politique en rejoignant Reform UK, le parti de Nigel Farage. Une défection spectaculaire qui illustre l’état de déliquescence des Tories et accentue la recomposition brutale de la droite britannique.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

4 min de lecture

Emmanuel Cahour