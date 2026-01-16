Royaume-Uni : Robert Jenrick, ténor des Conservateurs, rejoint le parti anti-immigration Reform UK
Royaume-Uni : Robert Jenrick, ténor des Conservateurs, rejoint le parti anti-immigration Reform UK
BASCULE POLITIQUE
16 janvier 2026
Séisme chez les Tories : le "monsieur immigration" du parti, Robert Jenrick, claque la porte et rejoint Reform UK
Ancien ministre de l’Immigration et figure montante des Conservateurs, Robert Jenrick a franchi un Rubicon politique en rejoignant Reform UK, le parti de Nigel Farage. Une défection spectaculaire qui illustre l’état de déliquescence des Tories et accentue la recomposition brutale de la droite britannique.
