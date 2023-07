Changements à venir

Remaniement: Bruno Millienne (MoDem) souhaite "avoir un gouvernement plus resserré mais avec des gens plus costauds politiquement"

Le gouvernement a annoncé vouloir remanier le gouvernement sur quelques postes, mais n'a pas précisé la date de l'annonce. Bruno Millienne, porte-parole du MoDem et député des Yvelines, souhaite "avoir un gouvernement plus resserré mais avec des gens plus costauds politiquement".