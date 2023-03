Réforme des retraites : « si Les Républicains veulent se suicider, qu'ils le fassent ! », déplore Nicolas Dupont-Aignan

Crédits Photo: Capture d'écran Sud Radio / DR

Nicolas Dupont-Aignan était l’invité politique de Sud Radio, ce lundi 6 mars.

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, était l’invité politique sur Sud Radio en cette matinée de lundi. Le député a répondu aux questions de Patrick Roger. L’interview était notamment centrée sur la réforme des retraites alors que la semaine s’annonce décisive avec l’appel des syndicats pour mettre la France à l’arrêt.

Nicolas Dupont-Aignan a indiqué au micro de Sud Radio qu’il était toujours « totalement hostile » à la réforme des retraites, qu'il juge « totalement inutile » :

« Elle va plonger beaucoup de Français dans la misère et il y a des économies considérables à faire ailleurs ».

Le président de Debout la France dénonce notamment « les 15 milliards d'euros servant à payer les emprunts à taux variables indexés sur l'inflation faits par Messieurs Macron et Le Maire. Et on continue alors qu'on peut emprunter à taux fixe ! Il y a des fautes de gestion, des gaspillages sur des dizaines de milliards d'euros et on veut faire payer les plus modestes qui passeront de la retraite au RSA. Parce qu'il n'y a pas de boulot pour les seniors dans notre pays ».

Nicolas Dupont-Aignan a précisé qu’il avait proposé « une solution pour bloquer la réforme sans bloquer le pays : le référendum ».

Le député a lancé une procédure de référendum d'initiative partagée pour obliger le Président à consulter les Français.

Le gouvernement compte sur les LR pour faire voter cette réforme au Parlement, alors que le texte est actuellement examiné au Sénat.

Le président de Debout la France a lancé un appel aux jeunes élus LR :

« Je compte sur les jeunes députés LR qui ont encore un peu d'honneur pour ne pas se vendre à Emmanuel Macron comme leurs aînés ».

Nicolas Dupont-Aignan indique « ne pas comprendre la politique des LR » et a été « très choqué » par ce qu'il s'est passé au Sénat :

« Comment les sénateurs LR peuvent-ils supprimer des régimes spéciaux sauf le leur ? À l'Assemblée, on a fait le ménage. Comment peuvent-ils oser s'attaquer à la retraite des Français et garder leur retraite de privilégiés ? Ce qui ne va pas dans le pays, et qui rend les Français écœurés du monde politique, c'est ce comportement indécent ».

Interrogé sur les déclarations d’Eric Ciotti dans Le Figaro, Nicolas Dupont-Aignan critique la stratégie des Républicains vis-à-vis d’Emmanuel Macron :

« Eric Ciotti dit souvent des choses très justes, notamment sur la sécurité et l'immigration. Mais je n'ai pas compris pourquoi il s'est précipité pour voir Madame Borne. (...) Je préférerais qu'il garde son programme initial plutôt que servir de béquille de Macron, je ne comprends pas ! Les LR se suicident, ils finiront à 2% comme le PS ! Il faut s'unir en alliant les gens ».