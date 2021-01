Première mondiale : un homme s'est fait greffer bras et épaules à Lyon

L'exploit est à peine croyable. Une intervention chirurgicale de 15 heures, qui a mobilisé une cinquantaine de personnes dont 12 chirurgiens, a permis de greffer des épaules et des bras à un Felix Gretarsson, ancien électricien islandais qui avait été amputé des deux bras il y a 26 ans après une électrocution.

"Je tiens à remercier toute l’équipe de médecins qui rendent cette opération possible", a déclaré - en Français - Felix Gretarsson après l’intervention. L'homme va maintenant connaître une intense rééducation, avec l’espoir de bouger un jour les épaules et les coudes. Concernant les mains, rien n'est moins sûr. "A ce niveau d’amputation des membres supérieurs, on ne peut pas espérer et encore moins promettre qu’une main fonctionne", prévient toutefois le Dr. Gazarian, chef de service orthopédique.