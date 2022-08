Philippe Juvin : « Les politiques devraient faire des propositions plutôt que de jouer sur les peurs »

Crédits Photo: Capture d'écran Dailymotion / Sud Radio / DR

Philippe Juvin était l'invité de Sud Radio ce lundi 29 août.

Philippe Juvin a répondu aux questions de Patrick Roger en ce lundi 29 août sur l'antenne de Sud Radio. Il a notamment été interrogé sur l’élection pour la présidence des Républicains :

« Le point clef est que nous devons élire notre président ou présidente, comme dans tous partis ».

Philippe Juvin regrette que « les grandes têtes du parti ne soient pas candidats ».

Il s’est prononcé en faveur de Bruno Retailleau :

« Plusieurs candidats sont en lice, des gens de qualité. Il y aura peut-être Bruno Retailleau, le patron des sénateurs républicains, qui serait probablement un bon choix !. (…) Si Bruno Retailleau est candidat, et je l'espère, je le soutiendrai. S'il n'était pas candidat, je me pose la question ! ».

Philippe Juvin est aussi revenu sur les propos d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur la fin de l'insouciance et de l'abondance et sur l'action de la classe politique :

« Plutôt que de jouer sur la peur, les hommes politiques devraient faire des propositions. Que la situation soit catastrophique, ce n'est pas une nouveauté. Mais à qui la faute ? Les crises et les urgences ne sont jamais anticipées ! (…) Je suis frappé par le fait que c'est une classe politique qui regarde, qui commente, qui fait de bons commentaires mais qui n'est pas capable de les mettre en oeuvre ! Ce qu'on attend des hommes politiques, c'est qu'ils mettent en oeuvre des solutions et qu'ils arrêtent de faire des commentaires ».