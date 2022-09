PCF : Fabien Roussel se met la Nupes à dos avec ses propos sur la « gauche des allocs »

Crédits Photo: Thomas SAMSON / AFP

Fabien Roussel a été critiqué au sein des représentants de la Nupes pour ses propos sur la "gauche des allocs" lors de la Fête de l'Humanité.

A la Fête de l’Humanité en Essonne ce week-end et dans les médias, l’ensemble de la gauche a critiqué et dénoncé les propos du leader communiste Fabien Roussel, selon des informations du Huffington Post. Fabien Roussel a évoqué la « gauche des allocs » lors d'une prise de parole durant le week-end à l'occasion de la Fête de l'Humanité. Selon Fabien Roussel, « la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minima sociaux ». Il a donc suffi d’une petite phrase pour accentuer le fossé qui sépare Fabien Roussel du reste de la NUPES.

En fin d’après-midi, la cheffe des députées Mathilde Panot a « fraternellement » confronté Fabien Roussel à ses déclarations de la veille : « Nous ne pouvons combattre la droite et l’extrême droite en reprenant leurs mots. L’Assurance-chômage et le RSA vont être une grosse bataille de la rentrée » avec un projet de loi du gouvernement pour réformer la première, a-t-elle précisé.

Jean-Luc Mélenchon a lui aussi tenu à s’emparer de ce débat : « Nous sommes devenus le premier parti des chômeurs, précaires, jeunes de moins de 35 ans, des centres urbains, nous sommes le peuple des humiliés et opprimés (..) Alors je demande qu’on arrête les jérémiades ! »

Eric Coquerel, député LFI, a montré son agacement sur France Info, ce lundi, après les déclarations de Fabien Roussel :

« Ça, c’est ce que dit la droite c’est ce que dit Emmanuel Macron avec sa réforme allocation-chômage. »

Mais Fabien Roussel persiste et signe ce lundi au micro de Sud Radio :

« J’assume pleinement la gauche que je veux défendre, c’est une gauche du travail et des salaires et pas une gauche qui va demander du RSA pour tous et des allocations-chômage pour tous. »