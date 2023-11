Mort de Thomas à Crépol : « Il faut lutter contre la concurrence victimaire qui est en train de s'installer », selon Jean-Sébastien Ferjou

Crédits Photo: Capture d'écran CNews / Dailymotion

Jean-Sébastien était l'invité de Soir Info sur CNews. Les débats ont porté notamment sur le drame de Crépol.

Neuf personnes ont été interpellées mardi par les forces de l’ordre dans l’enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée après la mort samedi 18 novembre de Thomas, tué d’un coup de couteau à Crépol dans la Drôme.

Parmi les suspects appréhendés à Toulouse, l’un d’eux est présenté par le procureur de la République de Valence comme étant l’auteur du coup de couteau qui a été fatal à Thomas. Ce jeune homme pâgé de 20 ans est de nationalité française et habite le centre-ville de Romans-sur-Isère et non le quartier de la Monnaie, a précisé le procureur de la République.

Ce drame était au cœur des débats de l’émission « Soir Info » sur CNews. Le directeur de la publication d’Atlantico était parmi les invités. Jean-Sébastien Ferjou a évoqué le contexte de l’agression et est revenu sur les circonstances du drame.

Jean-Sébastien Ferjou s’est confié sur le contexte et sur la hausse de la violence au sein de notre société. Il a notamment évoqué les manquements au cœur de la société concernant l’éducation à la frustration, notamment dans un certain nombre de quartiers qui ont été préservés parce qu’il était « raciste de constater ce qu’il s’y passait. J’en veux beaucoup, et notamment aux gens de droite, qui ont pendant des années nié cette réalité-là, au motif qu’ils avaient peur d’être traités de racistes », a déploré Jean-Sébastien Ferjou.

Une autre agression a profondément marqué l’opinion ces dernières heures. Mourad, un jardinier de 29 ans, a reçu un coup de cutter à la gorge vendredi 17 novembre à Villecresnes. Le suspect, un septuagénaire, avait proféré des insultes racistes contre lui.

Selon Jean-Sébastien Ferjou, cette agression est « tout autant détestable. Mais il faut lutter contre la concurrence victimaire qui est en train de s’installer car on a vu sur les réseaux sociaux des gens commenter ce massacre de Crépol et qui disent « pourquoi voulez-vous que l’on pleure sur la mort d’un homme alors qu’il y a un génocide à l’autre bout du monde ». Il y a une responsabilité politique accablante, notamment des Insoumis et de cette gauche-là, car cela produit des effets dans le réel ».