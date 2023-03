Manifestation contre les méga-bassines : plusieurs dizaines de blessés à Sainte-Soline, un manifestant et un gendarme en « urgence absolue »

Crédits Photo: PASCAL LACHENAUD / AFP

De nombreuses personnes ont été blessées samedi en marge de la manifestation contre le projet de méga-bassines à Sainte-Soline.

Gérald Darmanin a annoncé que 24 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés lors des affrontements à l'occasion du rassemblement organisé ce samedi 25 mars à Sainte-Soline contre un projet de bassine de rétention d'eau.

« Parmi les manifestants pris en charge par les secours, à ce stade, il y a deux blessés graves, dont un victime d'un traumatisme crânien qui a été classé en urgence absolue par le médecin de la gendarmerie », ont indiqué les autorités samedi. Le ministre de l'Intérieur fait lui état de sept manifestants et de 24 gendarmes mobiles blessés dont un en « urgence absolue ».

Pendant plus d'une heure, des mortiers d'artifice et des cocktails molotov ont été lancés par les manifestants, auxquels la police a répliqué à l'aide de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement. Deux camions de gendarmerie ont été incendiés et laissés à l'état de carcasses fumantes à l'entrée du site. Les manifestants ont quitté en milieu d'après-midi le champ situé aux abords du site de construction de la bassine.

La manifestation, qui était interdite, a convergé en début d'après-midi samedi vers le site de construction de la réserve d'eau à laquelle s'opposent les manifestants.

La bassine de Sainte-Soline fait partie d'un ensemble de 16 retenues, d'une capacité totale de six millions de mètres cubes. Leur construction a été programmée par une coopérative de 450 agriculteurs avec le soutien de l'Etat.

