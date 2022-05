Ligue des champions : les images de la situation chaotique au Stade de France lors de la finale entre Liverpool et le Real Madrid

Crédits Photo: THOMAS COEX / AFP

Des incidents ont éclaté quelques instants avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

La finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool a débuté avec plus de 30 minutes de retard samedi soir, après des mouvements de foule, une intervention policière et des intrusions dans le Stade de France.

Des scènes de chaos ont été recensées autour du Stade de France quelques instants avant le coup d’envoi du match.

Le Real Madrid a remporté la finale face au club de Liverpool.

Selon un premier bilan, 105 personnes ont été arrêtées.

Des fans anglais se seraient présentés avec de faux billets générant des files d’attente impressionnantes.

Dans un communiqué, l'instance européenne du football, l’UEFA a tenu à s'expliquer sur « les problèmes liés au retard du coup d'envoi de la finale de l'UEFA Champions League » :

« Avant le match, les tourniquets du côté de Liverpool ont été bloqués par des milliers de fans qui avaient acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas dans les tourniquets. Cela a créé une accumulation de fans essayant d'entrer. En conséquence, le coup d'envoi a été retardé de 35 minutes pour permettre à un maximum de fans munis de vrais billets d'accéder au stade. Comme le nombre de supporters à l'extérieur du stade continuait à augmenter après le coup d'envoi, la police les a dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes et les a forcés à quitter le stade. L'UEFA compatit avec les personnes touchées par ces événements et va examiner de toute urgence ces questions avec la police et les autorités françaises, ainsi qu'avec la Fédération française de football ».

Ces incidents ont été très commentés par la classe politique en France.

Ce fiasco a fait couler beaucoup d’encre dans les tabloïds anglais aussi ce dimanche matin.

La France accueillait la finale de la Ligue des Champions exceptionnellement cet été suite à la guerre en Ukraine. Le match devait initialement se dérouler à Saint-Pétersbourg, en Russie, cette invasion. L’invasion russe en Ukraine a poussé l’UEFA à modifier le lieu de la finale.