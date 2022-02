Les sanctions ne serviront à rien selon Mélenchon et la guerre est totale selon Le Drian

Crédits Photo: Capture d'écran France Info

Jean-Luc Mélenchon

"Je suis à peu près persuadé que ça ne servira à rien sinon à rendre la vie plus difficile" pour les Russes et les Français, a déclaré le candidat La France insoumise Jean-Luc Mélenchon ce vendredi sur franceinfo, à propos des sanctions décidées envers la Russie après son offensive en Ukraine. Le député des Bouches-du-Rhône qualifie cette invasion de "violation inouïe du droit international en Europe".

Selon Jean-Yves Le Drian, sur France Inter "La guerre est totale, le président Poutine a choisi la guerre, il a choisi une offensive massive, il a choisi de sortir l'Ukraine de la carte des états et il mène ses offensives de manières régulières, mécaniques, avec une très grande vigueur. Aujourd'hui, c'est à l'est, au sud et dans la capitale que la menace se conforte". "L'affaire du Donbass n'était qu'un prétexte, ce que voulait Poutine, c'était la soumission de l'Ukraine (...) c'est une situation de bascule de l'histoire".