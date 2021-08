Les Républicains : "Nous n’avons pas de candidat naturel" à droite, estime Jean Leonetti

"C'est très bien que chacun soit en campagne et présente son projet et sa personnalité. Mais nous n'avons pas de candidat naturel. Un candidat naturel, par exemple, c'est Nicolas Sarkozy, président de la République en 2012 qui se représente. C'est tout à fait logique. Après un candidat consensuel, existe t il ? Non. C'est une évidence".

Jean Leonetti a évoqué les spécificités du futur candidat qui pourrait émerger à droite grâce au processus de la primaire :

"Ce qu'on veut, c'est un candidat de rassemblement. Non pas d'une famille politique, mais d'une famille de pensée politique, de la droite et du centre. Cette démarche s'élargit donc à la fois à des personnalités qui ont été LR et qui nous ont quittés et des personnalités qui font partie de la mouvance centriste. (...) Mon travail, c'est d'essayer de trouver un point de convergence".