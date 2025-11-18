© RFI
COMMUNICATION OU PROMESSE AU LONG TERME ?
18 novembre 2025
Les questions autour de la déclaration d'intention d'achat de rafale signée par Volodymyr Zelensky
Sur le tarmac de Villacoublay, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont scellé une déclaration d’intention ouvrant la voie à l’achat par l’Ukraine de cent Rafale et de nouveaux systèmes de défense aérienne.
