COMMUNICATION OU PROMESSE AU LONG TERME ?

18 novembre 2025

Les questions autour de la déclaration d'intention d'achat de rafale signée par Volodymyr Zelensky

Sur le tarmac de Villacoublay, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont scellé une déclaration d’intention ouvrant la voie à l’achat par l’Ukraine de cent Rafale et de nouveaux systèmes de défense aérienne.