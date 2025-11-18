POLITIQUE
100 rafales pour l'Ukraine : la déclaration d'intention signée par Volodymyr Zelensky pose question.

COMMUNICATION OU PROMESSE AU LONG TERME ?

18 novembre 2025

Les questions autour de la déclaration d'intention d'achat de rafale signée par Volodymyr Zelensky

Sur le tarmac de Villacoublay, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont scellé une déclaration d’intention ouvrant la voie à l’achat par l’Ukraine de cent Rafale et de nouveaux systèmes de défense aérienne.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour