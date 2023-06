Le volcan Kilauea en éruption à Hawaï : les autorités surveillent de près la situation

Crédits Photo: The Guardian

Le volcan Kilauea, l'un des volcans les plus actifs de la planète situé dans l'archipel américain de Hawaï, est entré en éruption mercredi, selon le Service géologique américain (USGS). L'activité volcanique est actuellement confinée au cratère, mais les autorités restent vigilantes face à l'évolution de la situation.

Des images capturées révèlent l'apparition de fissures au sein du volcan, d'où jaillissent des jets de lave en fusion depuis le lac situé au fond du cratère. Les vulcanologues qualifient cette éruption de "dynamique". L'USGS a précisé que l'éruption a commencé tôt le matin et que les dangers seront réévalués au fur et à mesure de sa progression. Les niveaux élevés de gaz volcaniques, notamment le dioxyde de soufre, sont une source d'inquiétude majeure en raison de leur capacité à se propager sur de longues distances avec les vents.

Le dioxyde de soufre réagira dans l'atmosphère et créera une brume visible appelée "vog" (smog volcanique) qui se propagera au-delà du Kilauea. Ce "vog" peut provoquer des problèmes respiratoires pour les personnes et les animaux, ainsi que des impacts sur les cultures, a averti l'agence américaine. Elle a également mis en garde contre les "cheveux de Pelé", de fins filaments de lave noire durcie qui peuvent irriter la peau et causer des problèmes oculaires, nommés d'après la déesse hawaïenne du feu.

En janvier de cette année, il avait déjà connu une activité éruptive qui s'était poursuivie jusqu'en mars. Situé dans une zone fermée du parc national des volcans d'Hawaï, le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde, culminant à 1247 mètres d'altitude. En 2019, une série de tremblements de terre et une éruption majeure avaient entraîné la destruction de centaines de maisons et d'entreprises. Les autorités restent donc attentives à l'évolution de cette nouvelle éruption pour prendre les mesures nécessaires afin de protéger la population et les infrastructures.