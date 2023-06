Le succès de Chalki : un exemple concret de solutions énergétiques responsables pour les îles

Crédits Photo: David GANNON / AFP

Au cœur de la Grèce, sur l'île de Chalki, une révolution énergétique est en marche.

Cette petite île de 250 habitants, située dans le sud-est du pays, est devenue un exemple inspirant de transition vers une économie sociale et solidaire grâce au projet GR-eco Islands. Avec son parc solaire produisant 1,8 gigawatt d'électricité par an, Chalki prouve que la durabilité et le progrès économique peuvent aller de pair.

Un projet porté par des investissements français et grecs

Soutenu par plusieurs entreprises françaises et grecques, le projet GR-eco Islands a été lancé en 2021 dans le but de promouvoir une économie respectueuse de l'environnement et bénéfique pour la communauté locale.

Vassilis Zafiropoulos, développeur du projet "Akuo", souligne : "Le projet devrait permettre de réduire l'empreinte carbone de plus de 2500 tonnes, ce qui équivaut à l'émission de 617 voitures. Dans le même temps, 260 000 euros ont été économisés pour la production d'énergie verte, un montant suffisant pour couvrir les frais de plus de 200 familles vivant sur l'île."

Des factures d'électricité réduites à zéro pour les ménages

Une des réussites les plus marquantes du projet est la réduction drastique des coûts énergétiques pour les habitants de Chalki. Les ménages de l'île bénéficient désormais d'une facture d'électricité s'élevant à zéro euro. Cette mesure a apporté un soulagement financier considérable pour les familles de Chalki, leur permettant de réallouer leurs ressources vers d'autres besoins essentiels.

Les entreprises ont vu leur facture s'alléger considérablement. Lambros Markakis, un commerçant de l'île, confie : "Ma dernière facture s'élève à 1500 euros. La différence est considérable, puisque avant, ma facture s'élevait à 8000 euros par an."