Le flegme britannique à l'épreuve de la pénurie de carburant

Le flegme britannique est mis à l'épreuve des longues files d'attente devant les stations-service face à la pénurie de carburant.

De premières stations ont été forcées de fermer et la peur de manquer a poussé toujours plus d'automobilistes à faire le plein, selon des informations d'Euronews.

Les autorités et les associations d'automobilistes estiment malgré tout que la crise va se résorber d'elle-même.

Le manque de chauffeurs routiers dure depuis plusieurs mois à cause de la pandémie et du Brexit combinés. Londres s'est résolu à amender sa politique d'immigration post-Brexit. Le gouvernement a accordé plus de 10 000 visas de travail de trois mois pour pallier le manque de camionneurs.