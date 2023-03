Laurent Berger (CFDT) : « Parfois, quand il y a moins de manifestants dans la rue, il y a plus de colère dans les têtes »

Crédits Photo: Captre d'écran Dailymotion / RMC / BFMTV

Laurent Berger était l'invité de la matinale de RMC et BFMTV ce mercredi 15 mars.

Laurent Berger a répondu aux questions d’Apolline de Malherbe ce mercredi 15 mars sur RMC et BFMTV, au matin de la huitième journée de mobilisation et de la tenue de la commission mixte paritaire. Le secrétaire général de la CFDT a dénoncé une réforme des retraites qui « demeure injuste et brutale », alors qu'elle pourrait être adoptée dans les prochains jours.

Laurent Berger a réaffirmé son opposition à la réforme des retraites :

« Cette réforme demeure injuste et brutale pour les travailleurs et les travailleuses qui seront impactés. On ne parle pas d'un objet politique, on parle d'un objet social, d'une réalité du monde du travail qui rejette cette réforme parce que ça a des conséquences concrètes dans la vie de chacun et chacune au travail ».

Pour le leader syndical, le projet de loi du gouvernement est « massivement » rejeté par les Français, comme l'illustrent les « plus grandes manifestations organisées dans la rue [...] depuis le début des années 1990 ».

Cette réforme « fait l'objet d'une procédure parlementaire escamotée », déplore Laurent Berger. Il n'y a « pas eu de vote à l'Assemblée » et une « accélération » des débats au Sénat, « une enceinte qui est d'habitude empreinte de sérénité ».

Interrogé sur le climat social, Laurent Berger a indiqué que l'atmosphère actuelle était marquée par un ressentiment :

« Parfois quand il y a moins de manifestants dans la rue, il y a plus de colère dans les têtes. (...) On a le sentiment d'avoir été méprisé. Le mépris on ne s'en relève pas facilement ».